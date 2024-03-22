İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2024 Cuma / 13 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0187
  • EURO
    34,7204
  • ALTIN
    2230.24
  • BIST100
    9111.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Kanlı saldırı sonrası kritik görüşme... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Politika

Kanlı saldırı sonrası kritik görüşme... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Moskova'daki terör saldırısını görüştü. Bakan Fidan, Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde terör saldırısını kınayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

22 Mart 2024 Cuma 23:01 - Güncelleme:
Kanlı saldırı sonrası kritik görüşme... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüşerek Moskova'daki terör saldırısı sebebiyle başsağlığı diledi.

TÜRKİYE'DEN RUSYA'YA TAZİYE MESAJI

Diplomatik Kaynaklardan alınan bilgide, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bu akşam (22 Mart) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Sayın Bakanımız, Moskova'daki menfur terör saldırısını kınadığımızı belirtmiş, Rusya halkına ve hükümetine Sayın Cumhurbaşkanımızın ve halkımızın başsağlığı dileklerini iletmiştir." denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.