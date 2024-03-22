Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüşerek Moskova'daki terör saldırısı sebebiyle başsağlığı diledi.

TÜRKİYE'DEN RUSYA'YA TAZİYE MESAJI



Diplomatik Kaynaklardan alınan bilgide, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bu akşam (22 Mart) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Sayın Bakanımız, Moskova'daki menfur terör saldırısını kınadığımızı belirtmiş, Rusya halkına ve hükümetine Sayın Cumhurbaşkanımızın ve halkımızın başsağlığı dileklerini iletmiştir." denildi.