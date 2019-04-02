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Kaos tellalları sahneye çıktı

Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından şer ittifakı harekete geçti. HDP’li Buldan, açıklamalarında partisini bir tehdit aracı olarak kullandı. YPG’liler ise Suriye’de HDP ve YPG bez parçalarıyla zafer turu attı. 

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul ve Ankara’daki seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamayla CHP ile yapılan kirli ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi. Buldan, twitter’dan seçimlerin hemen ardından “Türkiye genelinde seçimin kazananı ve istediği zaman da kaybettireni HDP olmuştur. Türkiye genelinde seçimin kazananı ve istediği zaman da kaybettireni HDP olmuştur. Nokta” mesajını paylaştı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise CHP’nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun seçildikleri takdirde, bunun HDPlilerin oyları ile olacağını söylemişti. 

DEMİRTAŞ’A TEŞEKKÜR 

Türkiye genelinde seçimlerin büyük oranda sonuçlanmasının ardından Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da twitter hesabı üzerinden HDP’nin Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a teşekkür ederek CHP-HDP’nin örtülü ittifakını yeniden ortaya çıkarttı. Yarkadaş paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: Bağrınıza taş basın, yaşadıklarınızı unutmayın ama birazcık hatırım varsa faşizme karşı oy verin diyen HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı da unutmayın. Bu başarıda katkısı çok büyük. 

ŞEHİDE KÜSTAH SÖZLER 

Suriye’nin Azez ve Afrin kentleri arasındaki Melkiye Bölgesi’nde Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen için de Xeyri Garzan adlı Twitter hesabından alçak paylaşım yapıldı. Hesaptan yapılan paylaşımda şehit için “Bu da bugün Afrin’den seçim hediyesi olarak Türkiye’ye gönderildi” mesajı yayımlandı. Öte yandan PKK’nın uzantısı YPG’liler de Suriye’nin Haseke bölgesinde HDP ve YPG bayraklarıyla zafer turu attı. 

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