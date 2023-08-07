Kaostan kurtulamayan CHP'de yerel seçim paniği! 6 ili kaybedebilirler

CHP'de tarihi mayıs seçimleri sonrası iç savaş patlak verdi. Kılıçdaroğlu yanlısı "statükocular" ile İmamoğlu safında yer alan "değişimciler" arasında kavga büyüdü. Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olma hayaline kapılan ve İstanbul'u unutan İmamoğlu, CHP'de kurultay süreci devam ederken yine Türkiye turuna çıktı.

İlk olarak Elazığ'a giden Ekrem İmamoğlu, konuşmalarında yine 'değişim' vurgusu yaptı. İmamoğlu'nun bir sonraki durağının da Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli olduğu vurgulandı.

CHP'deki bu kaos ortamı sürerken TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Hukukçu Avukat Serkan Toper, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"KILIÇDAROĞLU DEVAM EDERSE..."

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, "Bir kere orta yol bulunması imkansız. İkincisi çok en flaş bilgiyi vereyim eğer Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa devam ederse Ekrem İmamoğlu aday olmayı düşünmüyor. Çünkü Kılıçdaroğlu ile bir başarı sağlanamayacağını kendi yakın çevresine ve ekibine uzun uzun anlattı. Yani Kemal Bey genel başkanlığa devam ederse ben yeniden aday olsam bile kazanmam çok zor. O bakımdan da Kemal Bey'in genel başkan olduğu bir süreçte İmamoğlu İstanbul'a yeniden aday olmak istemiyor. Peki ne yapacak? Önünde iki seçenek var. Ya çıkacak Kemal Bey ile yarışacak. Ya da diyecek ki işte ben değil başka biri de olsa mutlaka Kemal Bey ayrılmalı. Onu zaten diyor ama karşılık bulmuyor.

KEMAL BEY'İ İNDİRMEK İÇİN BİRLEŞTİLER

Kemal Bey'e karşı parça parça olan muhalefet aslında bir anlamda birleşti. Kemal Bey'i indirmek için birleştiler. Örneğin eski genel başkanlar yani Altan Öymen, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin Kemal Bey ile yol yürünemeyeceğini söylüyor ama kimi işaret edelim, işte İmamoğlu'nu işaret edersek o zaman İstanbul'u kaybederiz, İstanbul'da devam etmeli.

KAVGA GİTTİKÇE DERİNLEŞİYOR

Kemal Bey'in karşısına kim çıkmalı? Cevabı yok. Özgür Özel'den olur mu? Kafa çok net değil. Dolayısıyla CHP'de çok karmakarışık durum var. Bir andan genel merkezciler bir yandan değişimciler. Aralarındaki kavga gittikçe derinleşiyor. Bırakın ortak yolu bulmayı gittikçe derinleşiyor. Şunu çok cesur bir şekilde İmamoğlu dönüp Kemal Bey'e söyleyemiyor. Değişimden kastımız seni yıkmak. Diğer söylediğimiz her şey aslında kenar süsü. Bizim değişimden kastımız senin gitmen.

CHP'DE 6 İLİ KAYBETME KORKUSU

İstanbul, Antalya ve Hatay'ın kesin kaybedileceği görüşü hakim. Cumhur İttifakı'na kesin kaptıracaklarını düşünüyorlar. Mersin ve Adana'da HDP desteği olmazsa yine Cumhur İttifakı'na kaptıracaklarını düşünüyorlar. Öyle ya da böyle HDP'yi ikna etmemiz gerekir diyorlar. Ankara için de mutlak suretle İYİ Parti'yi ikna etmemiz gerekir diyorlar. Edemezsek burası da kaptırılır diyorlar. Bu 6 ili kaybetme korkusu CHP'yi çok ciddi bir şekilde sarmış. Muhalefet tuzla buz. Cumhur İttifakı'nın rakibi yok.

BAŞKALAŞMIŞ CHP'YE LİDER ARANIYOR

Hukukçu Avukat Serkan Toper, "Kılıçdaroğlu'nun CHP'si diyorum ben yeni CHP. Başkalaşıma uğramış bir CHP'den bahsediyoruz. Değişim diyenler de aslında hiçbir şekilde değişimden taraf değiller. Bu yeni CHP'de başkalaşmış CHP'ye lider aranıyor şu an. Ekrem Bey ile Kılıçdaroğlu arasında hiçbir söylem farkı yok. Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu HDP'den bağımsız ne yerelde ne genelde varlık gösteremedikleri sürece ortada yerli milli bir muhalefetten bahsetme şansımız da hiçbir zaman olamayacak. Liderin kim olduğundan da bağımsız bir durum" ifadelerini kullandı.