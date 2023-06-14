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Politika

‘Kaptan Benim' gölgesinde ilk görüşme! Baba oğul tekrar buluştular

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu başta olmak üzere CHP'den gelen değişim talebine “Değişimin önünü tamamen açacağım” karşılığını verdi. Ancak “Gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevi” diyerek genel başkanlığı bırakmayacağı mesajını da verdi.

14 Haziran 2023 Çarşamba 15:48 - Güncelleme:
‘Kaptan Benim' gölgesinde ilk görüşme! Baba oğul tekrar buluştular
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşme sonrası tesislerden ayrılırken basın mensuplarına el sallayan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, gazetecilere herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in uğurladığı Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, farklı araçlarla tesislerden ayrıldı.

KAZANMADIK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Mart'ta "Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum" ifadeleriyle veda ettiği Meclis grup kürsüsüne "Beklediğimizi alamadık, kazanamadık" diyerek geri döndü. Seçimlerin ardından dün toplanan CHP Grubu'nda konuşan Kılıçdaroğlu, isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" talebine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu değişeceklerini, yenileneceklerini ve güçleneceklerini belirterek "Hiçbir zaman değişimin önünü tıkayan bir kişi değilim, değişimin önünü tamamen açacağım" dedi.

SAĞLAM LİMANA GÖTÜRECEĞİM

Ancak Kılıçdaroğlu "Kaptan benim" vurgusuyla da koltuğu bırakmayacağı mesajını verdi. "Gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevidir" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: "Ben genel başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir.

Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Hiç kimse unutmasın; benim CHP kültüründen aldığım en büyük derslerden birisi de budur."

İSTİFA SORUSU HAVADA KALDI

28 Mayıs'tan bu yana tüm istifa çağrılarına kulaklarını tıkayan Kılıçdaroğlu, "Şimdi tüm eleştirileri dikkate alacağımız yeni bir dönemi inşa etme zamanıdır. 'Bu değişimin parçası olmak istiyorum' diyen herkese sesleniyorum. Önce bireysel beklentilerden tamamen arınmak zorundayız" diyerek şaşkınlık yarattı.

Öte yandan grup toplantısı sonrası ATV muhabiri tarafından Kılıçdaroğlu'na istifa edip etmeyeceği sorusu soruldu.

Kılıçdaroğlu'nun bu soruya yanıt vermek yerine gazeteciye hangi kurumdan olduğunu sorması dikkat çekti. Her defasında basın özgürlüğünden söz eden Kılıçdaroğlu'nun bu soru sonrasında sergilediği tavır ise gerçek yüzünü gün yüzüne çıkardı.

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