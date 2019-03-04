Kar kış demeden terörist peşindeler

Sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik son 3 ayda düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 183 terörist etkisiz hale getirilerek örgütün kış üstlenmesine ağır darbe indirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Emniyet Genel Müdürlüğ, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın, ülkenin huzur ile kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor. Gece gündüz ve kar kış demeden şehir merkezi ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz havaya rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK’ya kış mevsiminde de ağır darbe vurdu.

TESLİM OLANLAR

1 Aralık 2018 ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasında terör örgütü YPG/PKK’nın saldırılarında 3 güvenlik görevlisi şehit oldu, yaralanan 4 güvenlik görevlisi ile 1 sivil tedavi altına alındı. Örgütün kış üstlenmesinde olduğu 3 ayda yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarında aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 183 terörist etkisiz hale getirildi. Eli kanlı terör örgütü PKK’ya ve gençlik yapılanmasına yönelik bu süreçte birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 956 şüpheliden 317’si tutuklandı. Terörden Arananlar Listesi’nde “gri kategori”de yer alan PKK’lı terörist Adnan Sav, 23 Aralık 2018’de Şırnak’ta, arananlar Listesi’nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan PKK’lı terörist Rıdvan Ertaş, Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

KAÇIŞLAR SÜRÜYOR

Terör örgütü PKK’nın kamplarından kaçarak Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısına gelen 2 kadın, 3 erkek olmak üzere 5 terörist jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma komutanlığı tarafından teslim alınan teröristlerin ifadelerinin ardından Şırnak Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi. Teröristlerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.

93 PKK’lı etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yaptığı açıklamada, şubat ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 93 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Mahalli idareler seçim çalışmalarında ülke genelinde 214 olayın meydana geldiğini belirten Çataklı, bunlardan 89’unun muhtarlık seçimleriyle ilgili olarak yaşandığını ifade etti. 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar ülke genelinde 511 bin 646 tekil kişiye FETÖ’den işlem yapıldığını bildiren, Çataklı, şunları kaydetti: “Gözaltına alınanların 30 bin 709’u halen tutuklu.”