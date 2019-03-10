Kara değil yeşil bağlar

Cumhur İttifakı’nın AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan, yerel seçimler için hazırladığı projeleri Star Gazetesi’ne anlattı. İlçe genelinde hakim olan altyapı sorunlarının çözüleceğini ifade eden Doğan ‘’En küçük yağan yağmurda çamur deryasına dönen sokaklar ve su taşkınlarının önüne geçilecek. Altyapı ve kanalizasyon yenilenerek kokunun da önüne geçilecek. Atık sular artırıldıktan sonra yeniden kente kazandırılarak inşaat, endüstri gibi alanlarda yeniden kullanılacak” diye konuştu. İş garantili meslek kursları açılacağını, geleceğin meslekleriyle gençlerin buluşmasını sağlayacaklarını söyleyen Başkan adayı Doğan ‘’Karabağlar Mobilya Satış Merkezi kurulacak. Mobilya Meslek Okulu hayata geçirilecek. Sokaktaki işsiz gençlerimizin hayata adım atarak meslek ve iş sahibi olacaklar. Kadınlarımıza verilecek kurslarla ekonomik hayata kazandırılacak’’ şeklinde konuştu.

İLÇE NEFES ALACAK

Millet Bahçesi’nin yapılarak İzmirlilerin hizmetine sunulacağını söyleyen Doğan “Millet Bahçesi’nde çocuklar için oyun alanları, bisiklet ve yürüyüş parkurları, seyir terasları, konser, festival ve etkinlik alanlarının yanı sıra koru alanı, bostan ve meyve bahçeleri de yer alacak. Ayrıca can dostlar için barınaklar kurulacak. Kişi başına düşen 1.6 metrekarelik yeşil alan en az on katına çıkarılarak kara değil yeşil bağları inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İlk etapta 70 noktada kurulacak sosyal marketler aracılığıyla dar gelirli vatandaşların ihtiyaçları giderileceğini belirten Doğan “‘İhtiyaç sahiplerine verilecek kart aracılığıyla alışverişin yapılabileceği noktalarda gıda, giyim, temizlik malzemeleri, oyuncak gibi malzemelerin yanında ihtiyaç sahipleri için elektronik ve beyaz eşya seçenekleri de bulunacak. Doğan, “Kurban kesim alanları olarak kullanılabilecek pazar yerleri ayrıca herhangi bir afet halinde toplanma merkezi olarak da işlev görebilecek. Her mahallede kurulacak taziyeleri evlerinde hemşehrilerimiz dostlarını kabul ederek acılarını paylaşacak. Taziye evlerinde 3 gün boyunca 2 öğün yemek verilecek’’ dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüme de değinen Doğan, “Karabağlar’ın kanayan yarası kentsel dönüşüm vatandaşlarımızla uyum için gerçekleştirilecek. İmar planları hak sahipleriyle birlikte yapılacak. Karabağlar Belediyesi tarafında ekonomik sosyal konutlar inşa edilecek, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması sağlanacak.