İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2021 Salı / 20 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,4681
  • EURO
    11,0078
  • ALTIN
    548.666
  • BIST100
    1506.75
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Karabağ'da tarihi gün... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev birlikte açtı
Politika

Karabağ'da tarihi gün... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev birlikte açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı Açılış Töreni'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk lider oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nı Azerbaycan lideri Aliyev ile birlikte açtı.

AA26 Ekim 2021 Salı 12:24 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 12:47
ABONE OL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçak, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu.

Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev, daha sonra havalimanı binasını gezip, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Azerbaycan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yapılan kara yolunun ve Zengilan'da Türkiye'nin de katkılarıyla inşa edilecek Akıllı Tarım Kampüsü'nün temel atma törenlerine iştirak edecek.

Ziyarette, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.