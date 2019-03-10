'Karaburun’u marka haline getireceğiz'
Başkan adayı Eroğlu, Karaburun’u AK Belediyecilikle tanıştırıp, halkın birinci temel sorunu foseptik sorunlarına son vereceklerini dile getirerek “İlçenin makus talihini yenip burayı daha bayındır hale getireceğiz” dedi.
- MUAMMER BAŞKAN / İZMİR
İzmir’in Karaburun ilçesi Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Ferhan Eroğlu 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için hazırladığı projeleri Star Gazetesi’ne anlattı. Karaburun’un ekonomik gelir sorunun olduğunu ifade eden Eroğlu “İlçemize gelir getirecek, gençlerin büyükşehre gidip orada çalışmasını önleyecek, katma değer getirecek altyapıları kuracağız. İki yıllık bir yüksekokul getireceğiz. Karaburun’u bir marka yapacağız. İlçemizin en büyük sorunlarından biri olan içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, atık su arıtma gibi temel alt yapı sorunları kökünden çözülecek. Tüm mahallerimizde derelerin ıslah çalışmaları yapılacak. Katı atık ayrıştırma merkezi oluşturulacak. İlçemize sıvılaştırılmış doğalgaz depolama sistemi kurularak halkımızın doğalgaza kavuşması çalışmaları yapılacağız” diye konuştu.
SAĞLIKLI İLÇE ÇALIŞMALARI
Karaburun ilçe merkezinde bulunan hastaneyi uzman doktorlar, medikal cihazlar ve diyaliz üniteleri ile tam teşekküllü bir hastane haline getirilmesi sağlanacağını belirten Eroğlu “Mordoğan mahallesi sağlık ocağı, sağlık merkezi statüsüne getirilmesi sağlanacak. Küçükbahçe mahallesine sağlık kabini ile ilk yardım ve sağlık hizmeti yapılacak. Yaşlılar, hastalar ve engelliler için evde bakım ve temizlik hizmeti sağlanacak” ifadelerini kullandı.
KOSGEB destekleri ile halkı organik tarıma teşvik edceklerini belirten Eroğlu, hazırladığı diğer projeleri şöyle sıraladı: Küçükbahçe-Salman-Parlak-Yaylaköy havzasında göletten sulama destekli tarım endüstrisi kurma girişim projesi yapılacak. Tarım kooperatifleri güçlendirilecek. Bozköy-Tepeboz-Haseki-Sarpıncık bölgesinde de tarımsal çalışmaları desteklenecek.
HAYVANCILIK PROJELERİ
Balıkçılıkta lojistik karasal alanlar oluşturulacak. Kaynarpınar yöresine özgü Karaburun balıklarının tanıtım markası olacak. Deniz ürünleri merkezi kurulacak ve deniz ürünleri borsası oluşturulacak. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan ağılları ve ahırları iyileştirilecek. Modern ve hijyenik mezbaha ve kesimhane kurulacak.
Karaburun Büyük Ada günübirlik deniz turizmine kazandırılacak. Küçükbahçe Denizgiren mevkiine yat limanı projelendirilecek. Yelken ve dalış turizmi başlatılarak, ülke çapında tanıtımı yapılacak.
YOL VE ULAŞIM ÇALIŞMALARI
İlçe girişi yolunun ve Karaburun merkez girişinin peyzaj ve aydınlatma düzenlemesi yapılacağını ifade eden Eroğlu projelerini şöyle sıraladı: İlçe içindeki ve mahallelere ulaşım yolları düzenlenecek. Merkezden mahallelere her gün ve erken saatte başlayan gidiş-dönüş seferleri yeniden düzenlenecek. Otobüs saatlerinin ve yaklaşan otobüslerin takip edilebileceği kapalı otobüs durakları yapılacak. Yerleşim merkezlerine bisiklet güzergâhları oluşturulacak ve günübirlik kullanılabilecek bisiklet istasyonları kurulacak. Yaz aylarında koylar arasında ring yapan gezi otobüsü ile plajlar arası ulaşım sağlanacak.
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