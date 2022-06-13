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Politika

Karadeniz gazında tarihi gün! Başkan Erdoğan: Pik üretime 2026'da ulaşılacak

Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, '2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız. Sakarya Gaz Sahası, pik üretime inşallah 2026'da ulaşacaktır.' dedi.

13 Haziran 2022 Pazartesi 18:32 - Güncelleme:
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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün ülkemizin şu ana kadar en büyük doğalgaz keşfi olan Karadeniz gazında kritik bir safhaya ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. 2 yıl önce müjdemiz, açıkladığımızda yerli gazımızın 2023'te milletimizin hizmetine sunacağımızı ifade etmiştik.

Gemilerimiz Fatih'in açtığı sondaj kuyularının alt ve üst sondaj çalışmalarını gerçekleştirdiler. Geçen yıl temelini attığımız doğalgaz işleme tesisimizin inşası süratle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sığ deniz kısmını boru serimi ve montajını yapacak gemi Türkiye'ye ulaştı.

Bugün ilk boruları denize indiriyor ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz. Derin deniz tarafında da inşallah ilk kaynağı önümüzdeki ay vuracağız.

Karadeniz gazında kritik bir safhaya ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz

(Karadeniz doğal gazı) 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız

(Karadeniz doğal gazı) Sakarya Gaz Sahası, pik üretime inşallah 2026'da ulaşacaktır

Türkiye'yi, enerji arz güvenliği sorununu tamamen çözmüş bir ülke yapıncaya dek mücadelemize çok yönlü şekilde devam edeceğiz

Unutmamalıdır ki, Karadeniz gazının miktarı kadar tamamen yerli imkanlarla bizim böyle tarihi bir keşfe imza atmamız da önemlidir

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni
  • karadeniz gazı

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