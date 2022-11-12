Karadeniz'deki tarihi doğal gaz keşfi... Başkan Erdoğan: 10 kuyudan 9'unun sondajı bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'nun Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu ilçelerine "Doğal gaz Verme Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bugün Kastamonumuzun Bozkurt, Abana, İnebolu ve Cide'de yaşayan vatandaşlarımızı doğal gaza kavuşturuyoruz. Bu ilçelerimizdeki tüm vatandaşlarımıza doğal gazın hayırlı olmasını diliyorum. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl aşırı yağışlardan dolayı Batı Karadeniz bölgemizde ciddi sel felaketleri yaşadık. Haberi alır almaz milletimizin yaralarını sarmak ve şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için devlet olarak bizzat bakanlarımızın koordinasyonunda tüm kurumlarımızla sahaya indik. Hamdolsun kısa sürede ilçelerimizin alt yapılarını büyük ölçüde onardık, insanlarımızın yaralarını sardık. Felaketin ardından sahadaki çalışmaları yerinde görmek ve geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için Bozkurt'a da gelmiştik. Bozkurt'da bize ifade edilen taleplerin başında doğal gaz geliyordu. Hemen orada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza gereken talimatı verdik. Bakanlığımız ilgili kurumlarımız ve dağıtım şirketlerimiz 14 ay gibi kısa bir sürede 4 ilçemizi de doğal gaza kavuşturdu. Bir hayal gerçek oldu.

Abana doğal gaza kavuştu. Bozkurt, İnebolu, Cide aynı şekilde doğal gaza kavuştu. Bugün sizlerle beraber bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan dolayı sizin gözlerinizdeki mutluluk bilesiniz ki bizim de mutluluğumuzdur ve bir sözü daha tutmuş olmanın huzuruyla sizlerle bu açılış töreninde beraberiz.

İlçelerimizi doğal gaza kavuşturmak için 85 milyon liralık yatırımla 75,5 kilometre boru hattı döşedik. Vatandaşlarımız da sağ olsunlar doğal gaz aboneliği hususunda büyük bir teveccüh göstererek bu hizmete sahip çıktı. Artık Bozkutlu, Abanalı, Cideli, İnebolulu kardeşlerimiz sadece bir düğmeye basarak ısınacak, yemeğini pişirecek, banyosunu yapacak. Kış aylarının oldukça çetin geçtiği bu bölgemizde soba ile ısınma ve diğer ihtiyaçları gidermenin getirdiği zahmetler yerini Allah'a şükür doğal gazın temizliğine ve rahatlığına bıraktı.

Elbette Kastamonu'ya yaptığımız doğal gaz yatırımları sadece bu dört ilçemizle sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki yıl Küre, Çatalzeytin ve Araça en kısa zamanda da diğer ilçelerimize doğal gaz hatlarını ulaştıracağız. İlçelerimize gidecek yüksek basınçlı iletim hattı için 750 milyon lira maliyetle 300 kilometrelik bir hat oluşturacak, dağıtım için de 245 milyon liralık yatırım yapacağız. Böylece Kastamonumuzun 15 ilçesine 4 yılda toplam 660 kilometrelik boru hattı döşeyeceğiz. Toplam yatırım tutarı 1 milyar lirayı bulan bu çalışmalar sonunda inşallah Kastamonumuzun doğal gaza kavuşmayan ilçesi kalmayacak.

Hükümete geldiğimizde ülkemizin sadece 5 şehrinin il merkezi ve 57 yerleşim yerinde doğal gaz vardı. Bugün ise Türkiye'nin 81 il merkezi ve 669 yerleşim yerindeki vatandaşlarımız doğal gaz hizmetinden faydalanıyor. Böylece doğal gaz konforundan faydalanan nüfusun büyüklüğünü 12,5 milyondan 58 milyona çıkardık. Ayrıca 10 milyon vatandaşımız da dilediği zaman aboneliğini yaptırarak bu konfordan faydalanabilme imkanına sahiptir. Bu seviyeye doğal gaz iletim ve dağıtım şebekemize 20 yılda 90 milyar lira yatırım yaparak iletim ve dağıtım şebeke uzunluğumuzu 190 bin kilometreye çıkartarak geldik. Bir başka ifadeyle dünyanın etrafında yaklaşık 5 tur atabilecek bir doğal gaz şebeke alt yapısı ile uzak yakın demeden Türkiye'nin her yerine ulaştık. Sadece bu yıl doğal gaz iletim ve dağıtımı için toplam 17,5 milyar lira yatırımla 11 bin 750 kilometre yeni hat tesis ediyoruz. İnşallah bu gayretlerimizi doğal gaz konforunu vatandaşlarımızın tamamına ulaştırana kadar sürdüreceğiz.

Tabi doğal gazı bu kadar yaygınlaştırınca yerli kaynaklarımızı da devreye alma mecburiyetimiz çıktı. Uzunca bir süredir devam eden arayışlarımız sonunda nihayet Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda önemli bir keşif yaptık. Müjdesini milletimizle de paylaştığımız Karadeniz doğal gazını ülkemiz sistemine bağlayacak çalışmaları hızlandırdık. Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilk fazı oluşturan 10 kuyudan 9'unun sondajı bitti. Denizdeki gazı üretim haznesine iletecek 10 kuyu başı vanasından 5'i yerine yerleştirildi. Halen 3 sondaj gemisi, 9 adet ana inşaat ve montaj gemisi iş yüküne göre sayıları 20 ile 30 arasında değişen destek gemisi sahada çalışıyor.

Kara ve denizde yaklaşık 7 bin işçi faaliyet gösteriyor. Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisimizdeki çalışmalar yüzde 80 oranında, deniz tabanındaki 170 kilometrelik boru serimi işi yüzde 97 oranında tamamlandı. Görüldüğü gibi deniz tabanının 2 bin 200 metre altında adeta bir enerji üssü kuruyoruz. İnşallah önümüzdeki sene bu gazı kullanmaya başlayacağız. Sakarya Gaz Sahamız keşiften üretime kadar dünyada en hızlı devreye alınan açık deniz saha geliştirme projesi olacaktır.

Şehirlerimizi doğal gaz ağları ile örerken Türkiye'yi doğal gazda merkez ülke haline getirecek adımlar da atıyoruz. Ülke olarak hali hazırda 7 uluslararası doğal gaz boru hattına 2 kara 2 deniz LNG tesisine, 2 yer altı doğal gaz depolama tesisine sahibiz. Günlük doğal gaz giriş kapasitemiz 360 milyon metreküpe ulaştı. Doğal gaz depolarımız sayesinde kış mevsiminde yaşanan ani talep artışlarını sistemi zorlamadan veya sisteme ek yük bindirmeden karşılayabilecek hale geldik. Saros'daki yeni yüzer LNG tesisimizin inşası devam ediyor. Silivri yer altı doğal gaz depolama tesisimizi genişletiyoruz. Yerli gazın da sürece dahil olmasıyla Türkiye gazın gazla rekabet ettiği bölgesinde referans fiyat oluşumunun sağlandığı bir ülke haline dönüşüyor. Mevcut yatırımların haricinde yeni doğal gaz boru hatları ve LNG için de her türlü iş birliğine hazırız. Bu amaçla Ortadoğu'dan Orta Asya ve Akdeniz'e kadar geniş bir alandaki ülkelerle yakın temas halindeyiz. Ülkemizde birden fazla oyuncunun birden fazla ürünün birden fazla kontratın bir araya gelerek referans fiyatları oluşturduğu gelişmiş bir doğal gaz piyasası kurmaya hazırlanıyoruz.