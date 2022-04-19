İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2022 Salı / 18 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,668
  • EURO
    15,8491
  • ALTIN
    926.592
  • BIST100
    2511.83
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Karahocagil: Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek
Politika

Karahocagil: Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğini söyledi.

AA19 Nisan 2022 Salı 16:45 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 16:45
ABONE OL

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milli iradeyi yok etmeye ant içmiş örgütleri alaşağı ettikleri gibi şimdi de fırsatçılara göz açtırmayacaklarını belirtti.

Yaptıkları denetimlerle ekonomiye göz dikenlere karşı var güçleriyle mücadeleyi sürdüreceklerini dile getiren Karahocagil, "Hayat pahalılığıyla mücadele ederken asıl önceliği vatandaşlarımızın iş sahibi olmasına veriyoruz. Dünya işsizlik tehdidi ile savaşırken bizler istihdamımızla, üretimimizle, ihracatımızla hedeflerimize doğru adım adım ilerlemeyi sürdürüyoruz. İnşallah bu zorlu mücadeleyi de başarıyla neticelendirerek dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz." diye konuştu.

  • AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil
  • EKONOMİ
  • meclis

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.