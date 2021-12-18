AA 18 Aralık 2021 Cumartesi 12:45 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 13:01

Kıtayla ilişkilerde, Türkiye'nin ekonomiden diplomasiye, güvenlikten kültür ve sanata, pek çok alanda yakaladığı istikrarlı ivme, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'yle daha da hız kazandı.

Afrika'dan cumhurbaşkanları ve bakanlar düzeyinde yoğun katılımın gerçekleştiği Zirve, Türkiye'nin kıtada devletler nazarında kazandığı imajını sergilemesi açısından ciddi önem taşıyor.

Öte yandan, Türkiye'nin bölge halklarıyla kurduğu uyumlu ve dostane iletişim, Afrikalıların gözünde oldukça olumlu bir Türkiye imajı oluşturuyor.

- AFRİKALI SORUNLARA AFRİKALI ÇÖZÜMLER

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Afrika-Orta Doğu-Körfez Komitesi Başkanı Abubekir Salim, Türkiye'nin Afrika'daki başarısının sırrının bölge insanını tanıyıp, olaylara Afrikalıların bakış açışıyla yaklaşması olduğunu belirterek, "Türkiye'nin son dönemde kıtada Afrikalı sorunlara, Afrikalı çözümler ilkesini benimsediğini görüyoruz." dedi.

Salim, Türkiye'nin bölgedeki kurumları sayesinde artık Afrika'yı daha yakından tanıdığına ve bu konuda bir vizyona kavuştuğuna dikkati çekerek, bu süreçte Afrika'nın da Türkiye'yi yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirtti.

Afrikalıların farklı bir zaman algısıyla hareket ettiğinin altını çizen Salim, Afrika'da sorunların yavaş da olsa konuşularak çözüldüğünü ifade etti.

Salim, Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin Türk iş insanlarına Afrikalı devlet görevlileri ve iş insanlarıyla tanışmak açısından eşsiz fırsatlar sunduğuna değinerek, "Afrika'dan cumhurbaşkanları ve bakanlar seviyesinde üst düzey katılım görüyoruz. Bu başlı başına ilgi demek. Türkiye, Afrika'da kabul gören ilgi odağı olan bir ülke konumuna geldi." diye konuştu.

Afrika Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin ardından kıtada gelişmiş altyapı imkanlarına ve geniş üretim kapasitesine sahip ülkelerin çok daha stratejik bir öneme sahip olacağına dikkati çeken Salim, bu açıdan Güney Afrika gibi Afrika'nın en büyük 100 şirketinden 66'sına sahip bölgesel güçlerle ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

- "TÜRKLER GÜVENİLİR VE EŞİT ORTAK KONUMUNDA"

Johannesburg Üniversitesi Afrika Diplomasisi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (SARCHI) Araştırma Görevlisi Ebrahim Sandille de Güney Afrikalı bir genç olarak daha önce ziyaret ettiği Türkiye'ye olan sevgisini dile getirerek, "Türkler bizler için birlikte kolaylıkla iş yapabildiğimiz güvenilir ve eşit ortak konumunda" ifadesini kullandı.

Sandille, Türkiye ile Güney Afrika ilişkilerinin bu yıl 38. yılını doldurduğunu hatırlatarak, "Türkiye ile Güney Afrika daha güçlü bir ortaklık potansiyeli barındırıyor." dedi.

Türkiye ile Güney Afrika'nın uluslararası arenada oyun değiştirici bir takım olacağına inandığını kaydeden Sandille, "Türk dostlarımızı Afrika'ya gelip bizleri yakından tanımaya davet ediyoruz." diye konuştu.

- "TÜRKİYE'DE DAHA FAZLA YATIRIM YAPMAYA HAZIRIZ"

Türkiye'de hayvancılık alanına yatırımları bulunan Güney Afrikalı iş insanı Fayyaz Musa da Türkiye ile Güney Afrika arasında hem ekonomik hem de siyasi açıdan güçlü bağlar olduğunu hatırlatarak, Güney Afrikalılar olarak Türkiye'ye özel önem verdiklerini ifade etti.

Musa, Afrikalı bir yatırımcı olarak Türkiye ile çalışmayı oldukça kolay bulmasına rağmen banka hesabı açma ve dil bariyeri gibi konuların kendilerini zorladığını belirtti.

Omicron varyantının ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin Güney Afrika'ya kapıları kapamasının yerel ekonomiyi olumsuz etkilediğini kaydeden Musa, "Güney Afrika'ya seyahatler tekrar başladığında Türkiye'de daha fazla yatırım yapmaya hazırız." dedi.