Kardak’ın karşısına termal kameralı kule 

Termal kameralarla donatılan kule sayesinde Türk askeri Kardak kayalıkları ve Ege denizinde kuş uçurtmayacak. Deniz araçlarıyla getirilen malzemelerle yaklaşık 8 ayda tamamlanan kulenin elektrik ihtiyacı ise kurulan güneş enerjisi sistemiyle sağlandı. Termal kameralarla yedi gün 24 saat izlenen Kardak kayalıklarındaki yaşanan hareketlilik ise Ankara’daki yetkililere anlık olarak iletiliyor. Kulede bulunan askerler Kardak kayalıklarının yanı sıra yasadışı göçlerin geçişini ve sınır ihlallerinin yapılmasını da engellemiş olacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yaptırılan Kulenin yapımının tamamlanmasıyla üstünde 350 yıllık Osmanlı Fenerinin bulunduğu Çavuş Adası askeri üst olarak kullanılmaya başlandı.

Alacağımız bir tavsiye yok

Yunanistan yönetiminin, tek taraflı kendi Münhasır Ekonomik Bölgesini (MEB) kararlaştırdığını açıklaması ve bunun uluslararası hukuka uygun olduğunu iddia etmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yazılı açıklamada bulundu. Aksoy “Türkiye, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hakkaniyeti ve ilgili tüm özel koşulları gözeten temelde hareket etmeyi sürdürecektir. Bu çerçevede, Yunanistan’dan uluslararası hukuk çerçevesinde sınırlandırma tekniği bakımından alacağımız bir tavsiye bulunmamaktadır” dedi.