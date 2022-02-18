Kardeş ülkeye hibe edildi! ''Türkiye'nin desteği askeri sorunlarımızı çözecek''

AA 18 Şubat 2022 Cuma 12:04 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 12:10

TSK, askeri mali iş birliği anlaşması çerçevesinde, Kırgız ordusuna, Otokar markalı otobüsler ve yedek parçaları, robokop koruma teçhizatları, öldürücü olmayan silah ve mühimmatlar, çelik yelekler, telekomünikasyon ve elektro optik malzemeler yardımında bulundu.

İçişleri Bakanlığı da araç, teçhizat ve yedek parça hibe malzeme grubunda yer alan tenteli ve kapalı Land Rover araçları, yedek motorlar, kışlık botlar ve sırt çantaları hibe etti.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve Kırgızistan Savunma Bakan Birinci Yardımcısı Albay Taalaybek Usubaliyev'in katılımıyla Milli Muhafız Komutanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreni, iki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasıyla başladı.

Usubaliyev, törende yaptığı konuşmada, askeri ve teknik teçhizat yardımından dolayı Türk büyükelçisine teşekkür ederek, "Bu yardım, devletlerimiz ve silahlı kuvvetlerimiz arasındaki yüksek düzeyde iş birliğinin doğrudan bir kanıtıdır." ifadesini kullandı.

Kırgızistan ve Türkiye'nin tarihi ve kültürel bağlarla birbirine bağlı dost ülkeler olduğunu memnuniyetle belirtmek istediğini söyleyen Usubaliyev, Kırgız-Türk iş birliği tarihinde istikrarlı etkileşim mekanizmaları kurulduğunun ve ilişkilerin çeşitli alanlarında önemli sonuçlar elde edildiğinin altını çizdi.

Usubaliyev, bölgede istikrar ve barışı genişletmek ve güçlendirmek için büyük potansiyele sahip olduğunu düşündüğü askeri-teknik iş birliğinin Kırgızistan ile Türkiye arasındaki karşılıklı ilişkiler sisteminde özel bir yeri bulunduğunu vurguladı.

TSK ve İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanan askeri ve teknik teçhizat yardımına ilişkin Usubaliyev, "Bu yardım sayesinde, Afganistan'daki mevcut tehditlerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere askeri güvenliğin sağlanmasında en acil sorunları çözebiliyoruz." diye konuştu.

Konuşmasına Türkçe devam eden Usubaliyev, "Ben Jandarma Subay Sınıf Okulu mezunuyum. Eminim, bizim ilişkilerimiz büyüyerek ve gelişerek devam edecek. Çok teşekkür ederim. Sağ olun!" dedi.

- MALZEMELER, KIRGIZ ORDUSUNUN HAREKET KABİLİYETİNİN ARTMASINA KATKI SAĞLAYACAK



Büyükelçi Doğan da devir teslim törenine katılmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Kırgız Silahlı Kuvvetlerine sağlanan malzemelerin hayırlı olmasını dileyen Doğan, "Envanterine girecek olan bu malzemelerle dost ve kardeş ülke Kırgız Silahlı Kuvvetlerinin özellikle hareket kabiliyeti, muharebe ve beka imkan ve kabiliyetlerinin artmasına katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Doğan, Türkiye devletinin dış politikasının temelini, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de direktifi olan "Yurtta barış dünyada barış" ilkesinin oluşturduğunu vurgulayarak, "Türkiye, faaliyetlerini bu ilke çerçevesinde yürütmekte ve ülkelerimiz arasında gün geçtikçe artarak gelişen iş birliği ile de bölgede barış ve istikrarı hedeflemektedir." dedi.

Milli Muhafız Komutanlığı alanında sergilenen araç ve malzemelerin incelenmesinin ardından devir teslim törenini izleyen gazetecilere açıklamada bulunan Doğan, şunları kaydetti:

"TSK, Kırgız Silahlı Kuvvetlerine her yıl askeri teçhizat ve malzeme desteği vermektedir. Bu yıl da bu destek, güvenlik iş birliğimiz ve emniyet güçleri arasındaki iş birliği çerçevesinde sağlandı. Aynı zamanda İçişleri Bakanlıklarımız arasında tecrübe paylaşımı ve eğitim faaliyetlerimiz de yürüyor. Bu kapsamda şimdiye kadar icra edilmiş faaliyetler var. Bu kapsamda, siber suçlarla mücadele ve toplumsal olaylara müdahale konusunda Türk emniyet görevlileri tarafından Kırgız emniyet personeline kurs verildi. Önümüzdeki dönemde de narkotik ve organize suçlarla mücadele ile istihbarat alanında kurslarımız olacak."

Doğan, Kara Harp Okulu ve Gülhane Tıp Fakültesine giden Kırgız öğrenci kontenjanını iki kat artırdıklarını sözlerine ekledi.