Karlı dağlarda komandolar terörist avında
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) vatanı korumak adına çetin kış şartlarına rağmen kar yağışı altında operasyonlarını sürdüren kahraman komandolarının görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
Karla kaplı bölgelerde operasyon yapan Mehmetçiğin fotoğrafının altına “Yıldıramaz onları ne kar, ne fırtına, ne de dağlar; çünkü onlar komandolar” notu düşüldü.
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