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'Karşı ittifakta bir gariplik var'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, bir araya geldiği cami dernek başkanları ve yönetimlerine yaptığı konuşmada, Ankara’ya dair projeler hazırladığını ancak rakibinin henüz ortaya bir proje koymadığını söyledi.

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Özhaseki, “Sizler bunlara bakarak karar verirsiniz diye bir hayalim vardı. Adayın geçmişteki tecrübelerine, projelerine bakıp karar verecekler sanıyordum. Ancak gördük ki tam bir hayalmiş. Çünkü hiç kimse proje yayınlamadı. Ne projesi olduğunu da bilmiyoruz. Bol laf kalabalığıyla, polemikle, bulduğu herkese bir vaatle aday çıktı karşımıza” ifadelerini kullandı. 

EVLATLARIMIZIN KATİLLERİ...

Hiçbir rakibinin şahsıyla ilgili tek bir cümle sarf etmediğinin altını çizen Özhaseki, ancak Ankara’ya talip olan kişinin projelerini sormanın da hakkı olduğunu vurguladı.   İttifaklara değinen Özhaseki, şunları söyledi: “Biz MHP ile meşru, aleni, şerefli birliktelik yaptık. Her yerde anlatıyoruz. Bunu açıkça çıkıp ilan ediyoruz, fakat karşı taraftaki ittifakta bir gariplik var. Görünüşte CHP ile İP ittifak yapmış gibi duruyor ancak arkada sakladıkları bir şey daha var. Utandıkları mahcup bir ortak daha var. Biz diyoruz ki ittifak yaptıysanız, ‘biz bu PKK’nın uzantısı olan lanet parti ile bir araya gelip ittifak yaptık’ diye çıkıp söyleyin. Evlatlarımızın katilleriyle bir araya geldiğinizi söyleyin. İkisini de söyleyemiyorlar. Asıl sıkıntı burada işte. Bize yutturacaklarını sanıyorlar.” 

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