Kartepe'de insanlığın sesi

Asya, Afrika ve Ortadoğu’dan 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, başta BM ve AB yöneticileri olmak üzere 31 ülkeden 336 lideri 26 Ekim’de Kartepe Göç Zirvesi’nde soruna hem yerel hem de küresel çözüm için bir araya getiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “İnsanlığın sesi Kartepe Zirvesi’nden yükselecek. Dünya kamuoyunu, bu sese kulak vermeye davet ediyorum” dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce ‘Göç, Mültecilik ve İnsanlık’ temasıyla 26-28 Ekim’de düzenlenecek Kartepe Zirvesi, yurt içinden ve dışından çok sayıda akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’un Onur Kurulu Başkanı olacağı belirtilen Kartepe Zirvesi’ne, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Yunanistan Başbakanı George Papandreou, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger’in de aralarında bulunduğu 31 ülkeden 336 ismin katılımı bekleniyor.

TARİHİ BİR BULUŞMA

Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, “Kartepe Zirvesi göç, mültecilik ve insanlık meselesinde inisiyatif almak, meselenin çözümüne katkı sunmak hedefindedir. Zirveye BM, AB başta olmak üzere 31 ülkeden 336 devlet yöneticisinin katılacak. Göç farklı boyutlarıyla bütün dünyanın, insanlığın meselesidir. Belediyemiz öncülüğünde üniversite, sivil toplum kuruluşu, uluslararası kurum ve kuruluşlardan 22 paydaşın ortaklığında gerçekleştirilen Kartepe Zirvesi’nde bu yıl 31 ülke, 184 kurum temsil edilecek. Yurt içinden 62, yurt dışından 31 üniversiteden akademisyen görüş ve düşüncelerini dünya kamuoyuyla paylaşacak” diye konuştu.