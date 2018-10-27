Kartepe'de insanlık zirvesi
21. Yüzyılın önemli sorunları arasında yer alan göç ve mültecilik sorunu bu yıl ikincisi düzenlenen Kartepe Zirvesi’nde ele alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediye’sinin himayesinde gerçekleşen zirvede birçok etkinlik düzenlenecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Kartepe Zirvesi, yurt içinden ve dışından çok sayıda akademisyenin katılımıyla başladı. Zirvenin açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu “Alevler üstümüze üstümüze geliyor. Bu yangını söndürme seferberliğine entelektüel katkı sunmak istedik. Gayretimiz Aylan bebeklerin, Rawda Nurların, Ümranların hayatta kalması, insanlık vicdanı ve gücünün kendini göstermesi içindir” diye konuştu.
Mazlumlar için “Nuh’un Gemisi” olan Türkiye’nin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu görevi medeniyet bilinciyle yapmaya çalıştığını belirten Karaosmanoğlu, “Ortak akılla ürettiklerimizi Kartepe Zirvesi 2018 deklarasyonu ile dünyaya ilan edeceğiz” şeklinde konuştu.
SOYLU: 270 BİNİ GİTTİ
Kartepe Zirvesinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yalnız bu yıl 218 bin 950 düzensiz göçmen, 4 bin 569 organizatör yakaladık. Bu düzensiz göçmenlerin 182 bin 151’i Suriyeli değildir. İçlerinde Afganistan ve Pakistan ilk sırada geliyor” dedi. Değerlerinin ve inançlarının kendilerine insanı merkeze almayı, vicdanlı ve merhametli olmayı söylediğini aktaran Soylu, “Göç, bizim için yeni bir şey değil. Tarih boyunca buna defalarca maruz kaldık ve hepsini vicdan ve merhamet çerçevesinde yönettik. Yönetme ifadesini bilerek kullandım çünkü Türkiye göçü önlemeyi değil, yönetmeyi tercih etmiştir. Suriyeliler’in yüzde 5’i, yani 171 bin 640 kişisi, 8 ilde bulunan 14 geçici barınma merkezinde bulunuyor. Geri dönenlerin sayısı en güncel rakamıyla Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonlarının olumlu etkisiyle 270 bin 327’dir. Yani sürecin her aşamasına ve her noktasına hakimiz. Tabii ki bu dalgayı yönetirken işin yasal mevzuat ayağını, sosyal süreçlerini de planlamak durumundaydık” şeklinde konuştu.
ÇAVUŞOĞLU: İNSANİ DEĞİL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’da zirvedeki konuşmasında “Kontrollü göçü başarabilmemiz için kaynak ülkeler, transit ülkeler ve destinasyon ülkeler arasında iş birliği çok önemlidir ama göçmenin yaşadığı topluma kazandırılması ve entegre edilmesi de çok önemlidir” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: Kontrollü göçü sağlarken seçicilik yaparsak bir kere bu insani değil, doğru bir strateji de değil. Neden o sorular soruluyor? Çünkü belli sayıda göçmen alarak ‘Ben de bir şeyler yapıyorum.’ deyip, 10 bin 20 bin kişi alıyorlar, bir de ödül alıyorlar uluslararası toplumdan. Biz daha öyle bir ödül alamadık. 33 milyar dolar harcadık ve toplamda 4 milyonun üzerinde mülteciye ev sahipliği yapıyoruz ama bunu yaparken kendisine uygun almak istiyor. Örneğin ağırlıkla Hristiyan bir ülkeyse Hristiyan olsun, Yahudiyse Yahudi olsun diyor, mühendis olsun diyor, doktor olsun diyor... O insanları almak isteyenleri götürün burada mülakat yaptırın ben şundan çok eminim ‘Aç ağzını kaç tane dişin kaldı?’ onu da soracaktır. Bu insani değil. Pazardan mal seçmiyoruz. Eğer kontrollü göçte samimiysek bu tür ayrımcılıklar entegrasyon politikalarınızda da başarısız olmanıza sebep olur ve sizi başka noktalara götürür.
DÜNYA KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK
Kartepe Zirvesi, göç ve mültecilik ekseninde şekillenecek ve her biri konuyu farklı bir boyuttan derinlemesine ele alacak olan 2 konferans, 2 açılış panel toplantısı, 2 çalıştay, 22 panel, 11 akademik oturum ve etkinliklerden oluşuyor. Üniversite, sivil toplum kuruluşu, uluslararası kurum ve kuruluşlardan 22 paydaşın ortaklığında gerçekleştirilen Kartepe Zirvesi’nde bu yıl 31 ülke, 184 kurum temsil edilecek. Yurt içinden 62, yurt dışından 31 üniversiteden akademisyen görüş ve düşüncelerini dünya kamuoyuyla paylaşacak.
TÜRKİYE'NİN YAPTIĞI İNSANLIĞA KATKIDIR
Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano, The Green Park Kartepe Otel’deki zirvede bir konuşma yaptı. Zirvede bahsi geçen meselelerin küresel olduğu kadar özellikle Türkiye’yi de yakından etkileyen durumlar olduğunu belirten Sollorano, “Göç ve göçmenlik bütün ülkelerin hükümetlerini etkilemekte. Bu noktada da Türkiye’ye teşekkür etmek istiyorum. Türkiye gerçeklere dayanan bir yaklaşım sergilemektedir. Rakamlar istatistikler paylaşmaktadır ve buna ek olarak neredeyse 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapmanın da mümkün olabileceğini bütün dünyaya göstermektedir. Bu insanlığa olan bir katkıdır ve elbette nihayetinde Türk toplumuna da uzun solukta bu katkı sunacaktır” diye konuştu.
GELECEĞİ BİZİM ELİMİZDE
Küresel bağlamdaki nüfus artışının oldukça hızlı gerçekleştiğine dikkati çeken Sollorano, şöyle devam etti: Ben doğduğum zaman gezegenimizin nüfusu 3 milyardı, bugün ise 7 milyar. 20 sene içerisinde belki de bu sayı 10 milyara çıkacak ve bu göçmenliği de doğrudan etkileyecek. Mültecilerin sayısı da artacak. Hayatlarındaki bir sebep bir etki onları göçe itecek ama burada olacaklar mı olmayacaklar mı buna biz karar vereceğiz çünkü çoğu göçmen insan kaynaklı, insan sebepli felaketlerden buna zorlanıyor. Hatta küresel bağlamdaki mülteci nüfusunun geleceği bizim elimizde olacak.
PAPANDREOU: MUAZZAM BİR SORUMLULUK
Kartepe Zirvesi’nde konuşan Yunanistan Eski Başbakanı George Papandreou “Türkiye 3 buçuk milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapmakta. Türkiye hiçbir ülkenin yapmadığını yaparak milyonlara kapı açıyor. Bu muazzam sorumluğu omuzlamak kolay değil” dedi. Suriye’deki sıkıntıların sonuçları bölgedeki bütün ülkeler ve Avrupa’nın sırtında olduğunu belirten Papandreou “İnsanlık olarak din, dil, ırk ne olursa olsun her şeyden önce insanız. Elbette iltica ve mültecilik üzerine kurallar belirlemeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
BERGER: TÜRKİYE İLE BAŞARILI ÇALIŞMALAR SÜRDÜRECEĞİZ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi’nin açılışında konuşan Berger AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, “Türkiye’yle birlikte sürdürdüğümüz başarılı çalışmalar çok net bir şekilde karşımızdadır ve somut sonuçlar vermektedir. Sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirip, göçmenlere yardım etmek için çabalarımızı sürdüreceğiz.” dedi. Her zaman için insanlık algısını ön planda tutarak komşularına yardım eli uzatmayı görev bilincinden uzaklaştırmadan sürdüreceklerini vurgulayan Berger, “Bu noktada tekrar Türkiye’nin muazzam çabalarına teşekkür ediyorum. Onların çabaları olmasaydı bugün çok daha sıkıntılı bir resme bakıyor olabilirdik.” diye ekledi. Özellikle Türkiye ve Yunanistan arasında da toprakları paylaşmalarından ötürü nüfusun sürekli olarak göç ettiğini dile getiren Berger, “Yakın bir geçmişte Suriye örneğine baktığımız zaman da hayatını kaybeden ya da yaralananlar bir kenara neredeyse 7 milyon Suriyeli ülke içerisinde yerinden edilmiştir ve yaklaşık 6 milyon Suriyeli de dünyanın başka yerlerinde kendilerine yuva aramaktadır. Bunların 3,5 milyonu da zaten Türkiye’de şu an.” ifadelerini kullandı.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD, Suudi ve Iraklı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayının aydınlatılması ve ikili ilişkilerin değerlendirildiği kaydedildi. Çavuşoğlu Irak’ın yeni Dışişleri Bakanı el-Hakim’i arayarak yeni görevinden ötürü kendisini tebrik etti. Bir telefon görüşmesi de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yapan Mevlüt Çavuşoğlu diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre görüşmenin detaylarının açıklanmadığı bildirildi.
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