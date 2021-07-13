Karzai: Türkiye'nin desteğiyle güzel günler göreceğimizi umuyorum

AA 13 Temmuz 2021 Salı 13:15 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 13:18

Karzai, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, Taliban ve Afganistan hükümetinin barış konusunda yaratılan fırsatı asla elden bırakmaması gerektiğini belirtti.

Taliban'ın savaştan el çekmesini istediğini ifade eden Karzai, örgütün birkaç ilçeyi ele geçirmekle bir yere varamayacağını kaydetti.

Karzai, "En kısa sürede Taliban'la müzakereler ciddi şekilde yeniden başlayacaktır." dedi.

Taliban'ın bu toprakların insanı olduğunu ve bu nedenle her iki tarafın da kendi aralarındaki sorunları kendilerinin çözebileceğini dile getiren Karzai, barışa katılmanın, sorunların çözümü için en iyi yol olduğunu vurguladı.

- Ulusal hükümetin kurulması

Afganistan'da barışın tesisi için önemli adımların atılması gerektiğini ifade eden Hamid Karzai, Afgan hükümetine, barış için ulusal hükümetin kurulması çağrısında bulundu.

Hamid Karzai, ülkede devam eden savaşın, dış ülkelerin rekabeti olduğunu bildirdi.

Taliban'ın kamu binaları ve kamu yerlerini tahrip etmemesi gerektiğini, bu ülkenin onların da ülkesi olduğunu vurgulayan Karzai, "Son 20 yıldır yapılan hizmetlerin hepsi, bu ülkenin altyapısı için yapılmıştır. Bunları tahrip etmek kimsenin yararına değildir. Gelecek hükümetin kurulması Afganistan halkının iradesine bağlıdır." diye konuştu.

Barışa katılması halinde Taliban ile çalışmaya hazır olduklarını belirten Karzai, yıllardır savaşla boğuşan ülkenin hep birlikte yeniden inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Karzai, Afganistan halkının kendisine güvenmesi, az bir güvenlik tehdidi nedeniyle ülkeyi terk etmemesi gerektiğini ve bu durumun geçici olduğunu kaydetti.

- Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı işletmesi

NATO sonrası Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Türkiye tarafından işletilmesi konusunda da değinen Karzai, ''Türkiye bizim kadim ve çok iyi dostumuz, Afganistan için çok iyi yatırımlar yapmıştır. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Türkiye tarafından Afganistan'ın da desteğiyle işletilmesi sonucu güzel günler göreceğimizi umuyorum.''

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek "Görüşmeler doğrultusunda (ABD Savunma Bakanı) Sayın Austin ile mutabık kaldığımız konular var. Ayrıca NATO'da Türkiye'nin girişimleriyle olumlu gelişmeler söz konusu. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın (Joe) Biden ile görüştü. Bir çerçeve çizildi, belirlenen alanda çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

- Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı'nı ele geçirmişti.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afganistan İçişleri Bakanlığına göre son 3 haftada 14 ilçe Taliban'dan geri alınırken hiçbir ilçe kalıcı bir şekilde tamamen örgütün kontrolünde bulunmuyor. Taliban ise yüzde 80'inin üzerinde alan hakimiyeti kurduğunu iddia ediyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre de Taliban 407 ilçenin 160'tan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 3, Tahar vilayetinde 2, Kunduz vilayetinde de 3 ilçeyi kontrol eden hükümet güçleri de Taliban'ın elindeki ilçeleri geri almak için operasyonlarını sürdürüyor.