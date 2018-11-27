Kaşıkçı cinayetinde ibre Yalova’daki villaya döndü 

Suudi yönetimi Kaşıkçı cinayetini doğrulamak zorunda kalırken, merhumun naaşı ise henüz bulunamadı. Türkiye olayı çok yönlü araştırırken cinayetin çözülmesi için de titiz çalışmasını da sürdürüyor. Bu kapsamda dün Yalova’nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki iki villada Kaşıkçı cinayetine ilişkin güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Yol kenarında geniş bahçesi bulunan iki katlı villaya gelen polis ve jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri incelemenin de arasında bulunduğu ekipler, dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramaya villanın içinden başladı. Drone destekli arama çalışmaları genişletildi. Bitişikteki iki katlı villada da arama çalışmalarına başlandı, bölgeye iki itfaiye aracı getirildi. İlk villanın bahçesindeki kuyuda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, bahçeye itfaiyenin sel ve su baskınlarına müdahale aracını getirtti. Olay yeri inceleme ekipleri de kuyudaki çalışmalara destek veriyor. Yalova Valisi Muammer Erol da aramayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bilgi vereceğini aktardı.

Kaşıkçı cinayeti için yetkililerin inceleme yaptığı villanın duvarında Kral Selman’ın ve Bin Selman’ın fotoğrafı yer alıyor.