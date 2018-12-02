Kaşıkçı için BM'yi devreye sokacağız

G20 Zirvesi ile ilgi li olarak kapanışı yapıldı ve zirveyi böylece bitirmiş olduk. Önümüzdeki yıl da Japonya Osaka’da yapılacak. Antalya’da 2015’de malum ev sahipliği yapmıştık. Diğerlerini gördükçe çok başarılı bir ev sahipliği yaptığımızı anlıyorum. Bu yılki zirvenin 3 ana teması vardı. Bunun birincisi ticaret, ikincisi iklim değişikliği, üçüncüsü göç ve mülteciler meselesiydi. Tabi bu üç konuda yoğun müzakereler yapıldı. Oturumlarda hemen hemen her lider kendi düşünce dünyasında neler varsa onları sundu. Biz de açık bir şekilde düşüncelerimizi ortaya koyduk.

TİCARET: Ticaret başlığında biz özellikle serbest ticaretten yana olduğumuzu vurguladık. Korumacı, tek taraflı yaklaşımların dünya ekonomisine faydadan çok zararının olacağı üzerinde ısrarla durduk. Zaten Amerika Birleşik Devletleri dışında dünyada bu konuda tam bir mutabakat var. Herkes bu konuda aynı düşüncede, aynı istikamette açıklamalar yapıyor.

İKLİM: İklim değişikliği başlığına gelince biz Kyoto Mutabakatı’na imza atmış ve Paris COP21 zirvesine katılmıştık. Tabi biz iklim değişikliğinin zararlarının önlenmesi konusunda üzerimize düşen sorumluluğu bugüne kadar hep yerine getirdik. Burada sorumluluğumuzu çok da fazlasıyla yerine getirdik ancak Türkiye’nin iklim değişikliğinin finansmanı konusunda gerekli finansal desteğe ihtiyacı olduğu da bir gerçek. Bunun da karşılanması gerekir. Bu desteği alması konusunda bu işi bir yerde karara bağladık ve bildirgeye de bunu bu şekilde yazdırdık. Eğer bu konuda bizi gelişmekte olan ülkeler statüsüne alır ve gerekli desteği de verirlerse eyvallah ama vermedikleri takdirde bu süreci devam ettirmeyiz.

GÖÇ VE MÜLTECİ: Bir diğer başlık göç ve mülteciler başlığı. Türkiye’nin taşıdığı yük ortada. Bugün bu konuya da ısrarla vurgumuzu yaptık. Göç ve mülteciler konusunda bugüne Türkiye’ye verilen sözler bugüne kadar Avrupa Birliği’nin verdiği 3.3 milyar avroluk söz var, bu yerine gelmedi. Ayrıca Birleşmiş Milletler Mülteciler Komisyonu’ndan gelen rakamlar sembolik öyle ciddi rakamlar yok ama bizim yaptığımız harcama 33 milyar doları bulmuş vaziyette. Fazlası var azı yok. Bu konuda dünyada en önde olan bir ülke olarak gerekli desteği istiyoruz, bunun verilmesi lazım dedik. Şu anda dünyada milli gelire oranla da en az gelişmiş ülkelere destekte, Türkiye bir numara.

KAŞIKÇI CİNAYETİ: Kaşıkçı cinayeti üzerinde, yuvarlak masada ciddi manada durulmadı. Kanada Başbakanı Trudeau bunun üzerinde az da olsa durdu. Fakat Muhammed Bin Selman verdiği cevapta suç sabit olmadıkça kimse suçlanamaz gibi bir ifade kullandı. Ne yazık ki biz de fırsatı yakalayamadık çünkü başkan akabinde Macron’a söz verip ondan sonra “Oturuma geçmemiz lazım” dedi. Bizler de konuşsaydık ben orada bütün bu delillerin neler olduğu konusu üzerinde ayrıca duracak ve gereğini ortaya koyacaktım. Bu olmayınca biz basın toplantısını ona ayırmış olduk ve bu konu ile ilgili cevabı vermiş olduk. Bütün bunlarla beraber terörle mücadele, yoksulluk, Suriye krizi, Yemen’de devam eden savaş ve insani dram, küresel adalet, gençlik, kadın ve diğer konuları ikili görüşmelerde ve oturumlarda ele aldık. Hatırlayın, “Kaşıkçı muameleleri bittikten sonra konsolosluktan ayrıldı” demişlerdi ilk açıklamalarında. Bu adam sıradan bir adam değil ki, dışarıda nişanlısı bekliyor ve nişanlısını almadan ayrılıp gidiyor. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanları enayi, ahmak zannediyorlar. Kamuoyunu kandıracaklarını zannettiler. Aradan bir iki gün geçti farklı açıklamalar yapmaya başladılar. Bana heyetler gönderdi bu heyetlere bunları anlattık hepsi şok oldu. En sonunda bana bizzat kendisi telefonda “Peki ben başsavcımı gönderebilir miyim?” dedi. Gönder dedik. Başsavcı, başsavcımızla görüştü ama o herhangi bir belge, bilgi getirmedi. Bizim başsavcımız kendilerine gerekli olan bilgi ve belgeleri verdi. O da buradan dönerken 5 sandık kuruyemişle döndü gitti. Bu olayları yaşadık. Washington Post yazarını öldürmek amacıyla Suudi istihbaratının görevlilerine Türkiye’ye gitme talimatını kim verdi diye soruyor. Bu önemli bir soru. Bu hususta muhtemelen korkuyorlar, çekiniyorlar. Bu işlerle meşgul olanlar bunu gayet iyi biliyorlar. Biz kararlılığımızı, takipçiliğimizi bundan sonra da devam ettireceğiz. Gerekirse bu işi uluslararası yargıyı ayağa kaldırmak için Birleşmiş Milletler’i de devreye sokarak bu işin takipçisi olduğumuzu da özellikle gündeme getireceğiz.

İKİLİ GÖRÜŞMELER: Zirve esnasında yapmış olduğum ikili görüşmeler Hollanda Başbakanı Rutte ile görüşmem oldu. Malum onlarla sıkıntılı zamanlar geçirmiştik şimdi çok daha farklı bir konumdayız. Çin Devlet Başkanı Şi ile ikili bir görüşmemiz oldu. Şili Devlet Başkanı Pinera ile bir ikli görüşmem oldu. Japonya Başbakanı Abe ile heyetlerarası bir görüşmemiz oldu. Trump ile görüşmemizi çok dar kapsamlı yaptık. Mevlüt Bey ve Berat Bey ile birlikte kendisi de yanına Pompeo ile Bolton’u almış oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin ile ikili heyetlerarası bir görüşmeyi gerçekleştirdik. Arjantin Cumhurbaşkanı Başkanı Macri ile aynı şekilde bir görüşmemiz oldu ve İngiltere Başbakanı Sayın May ile bir görüşmemiz oldu.