Kaşıkçı için BM'yi devreye sokacağız

2019’u karşılıklı kültür yılı olarak kutlayacağız. Sayın Putin ile ikili ticaret, vizelerin kaldırılması, S-400’lerin teslimi -ki biliyorsunuz bunu yaklaşık 6 ay kadar öne aldık. Daha önce teslim edilecek. Türk Akımı ve Kırım konularını ele aldık. Ayrıca Suriye, İdlib, Anayasa Komisyonu ve Kerç Boğazı’ndaki durumları görüştük. Bu tehlikeli gerilimi ele alıp bu konuda sükunetin sağlanması için bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz. Rusya, Ukrayna, Fransa, Almanya bir 4’lü arabuluculuk da yaparak bu işi çözme yoluna gideceklerini söylediler.

TRUMP İLE BÜTÜN KONULARI ELE ALDIK

Trump ile PYD-YPG, Suriye, FETÖ, Halkbank, Kerç Boğaz krizi, terörle mücadele bütün bu konuları ele aldık. Yaklaşık bir 45 dakika bu konuları görüştük. Dar katılımlı bir görüşmeydi. İngiltere ile ekonomik ve savunma sanayii konularında özellikle işbirliğimizi güçlendiriyoruz. TF-X projesine önem veriyoruz. İngiltere Başbakanı Theresa May ile ayrıca Kaşıkçı cinayetini de etraflıca ele aldık. Kaşıkçı cinayeti konusunda bizim üzerinde ısrarla durduğumuz konu şu. Suudi üst yönetimine Kaşıkçı’nın cesedi nerededir? Bunu bir defa sizin 20 kişilik ekibiniz biliyor. Burada hiç sağa sola kıvırmayın. Münbiç konusunda orayı onlardan temizleme noktasında bir mutabakat var. Bunun için Dışişleri bakanlarımız daha önce 90 gün olarak belirlenen yol haritasını şimdi bugün orada karşılıklı biraradaydılar. Yine bu süreci hızlandırıp Münbiç’i PYD-YPG’dentemizleme noktasındaki kararlılığımızı devam ettireceğiz dedik. Trump bu işlerde daha dik duruyor.

MİLLET KIRAATHANELERİ EN ÖNEMLİ PROJELERİMİZ

Arkadaşlarım çalışmaları yapıyor. Bugüne kadar söylenenleri tekrar etmek bize yakışmaz. Bugüne kadar yapılanlardan gündemde tutulması gerekenler örneğin altyapı vazgeçilmezimizdir. Bunun dışında belediyeciliğe neler getireceğiz. İki önemli açıklama yaptım. Bunun biri malum Millet Bahçeleri, diğeri ise Millet Kıraathaneleri. Bunlar benim üzerinde hassasiyetle durduklarım. Çünkü Millet Kıraathanesinde gençlik var. Orayı gençlik için ileri sürdüm. Zira gençlik ülkenin neresinde, bir oturayım arkadaşlarımla, dersimi çalışayım, kitabımı okuyayım bu arada kahvemi, çayımı, kekimi yiyeyim diye düşüneceği bir yer olsun. Kıraathane bu. Adam kıraathane deyince sanki okey taşlarının kullanıldığı yer zannetti. Öyle açıklamalar yaptılar. Bunlara bunu öğreteceğiz. Bir diğeri de bahçeler. Millet Bahçeleri de ailenin bulunacağı yer. Ailelere bir zemin hazırlıyoruz. Anne, baba alacak çocuğunu getirecek bu Millet bahçelerinde yatacak yuvarlanacak vs. Hep söylerim Central Park peki bizim neresi. Bizim piknik alanları açılır ama bu tür Millet bahçelerimiz yok. Şimdi bunlara yönelmek için sinyali verdik ve AK Parti’li belediyelerde bu işler başladı. Yoğun bir şekilde de bu çalışmalar gelişiyor. Halk bizden somut şeyler bekliyor.

PUTİN İLE İDLİB KONUSU

Sayın Putin’in İdlib ile ilgili neler söylediğini bilemiyorum ama endişe konusunda bize tam aksine söylediği Türkiye güvenlik güçleri ve askeri ile İdlib’de üzerine düşeni şu ana kadar yerine getirdi. Sadece HTŞ ilgili konularda bazı sıkıntılar var. Bundan dolayı onlar kendilerine göre bazı sıkıntılar öne sürdüler. İlgili birimlerimiz sürekli temas halindeler. İdlib’de ciddi manada bizim Rusya tarafı ile herhangi bir sıkıntımız yok.

ŞEFFAF TAVIR SERGİLEDİK

Türkiye olarak biz bu hadisenin başından beri Kaşıkçı olayında şeffaf bir tavır sergiledik. Ama cinayetin aydınlatılması için Suudi yetkililerden gerekli desteği maalesef alamadık. Biz, doğru olanı yapmayı esas aldık. Adaleti esas almanın, adaletli olmanın en doğu tavır olacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede, üzerimize düşen ne ise yapma konusunda kararlıyız. Biz tespitlerimizi yaparken şunu düşünüyoruz: Önce Hak, sonra halk ne der? Biz buna bakacağız. Biz Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkileri bu cinayetle karıştırmamaya da özen gösterdik, gösteriyoruz. İkisi farklı şeyler. Biz, cinayet emrini verenin kimliği dahil, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasını istiyoruz.

BİZ GEZİ’DE BEDEL ÖDEDİK

Gezi’nin arkasında kimler olduğunu açıkladım. Dış ayağı Soros iç ayağı Kavala’dır dedim. Kavala’yapara gönderenler belli. Şimdi vakfı kapatma kararı almışlar. Türkiye’den ayrılma filan bu tür şeyler geldi, gündeme böylece oturdu. Almanya’ya gidiyorum, Merkel ve Steinmeier olsun bana Kavala’yı soruyor. Kendilerine anlattım. Neden bu adamı bu kadar seviyorsunuz, hukukunuz nereden geliyor diye sordum... Sarı yelekliler olayında ben neden endişeli olayım? Biz Gezi’de bedelini ödedik zaten. Biz Macron bir defa bu konuda kararlıyım, gereğini yapacağım diyor. Önümde 3,5 senem var diyor. Benden öncekiler gereğini yapmadığı için bugüne geldik diyor ama ben üzerine üzerine gideceğim bu işin diyor. Ben bu reformu yapacağım, bu bir reformist harekettir diyor. Onlar da yaptırtmak istemiyorlar.

CUMHUR İTTİFAKI VE JET

CUMHUR İttifakı ile ilgili olarak şu anda iki arkadaşımız çalışıyor. Milliyetçi Hareket Partisi’nden ve bizden de bir arkadaşımız şu anda tüm teknik çalışmaları birlikte yürütüyorlar. Onlar çalışmaları bitirme aşamasında getirince, o zaman biz de sayın Genel Başkan ile bir araya gelip inşallah nihai kararı o şekilde vereceğiz... Jestimiz var dedik, Sayın Devlet Bahçeli de aynı şeyi söyledi sağolsun. Teknik çalışmayı yapan arkadaşlar bize onun da altyapısını hazırlayacaklar. Biz zaten onlara bazı ipuçlarını da verdik.

EYLEME GEÇMİYORLAR

Zirvede konuştuğum her liderler bunu kabul ediyor ama eyleme geçmiyor. Hatta bazılarını Merkez bankası başkanları ile görüştürüyoruz, görüşmeler de başlıyor. Ama süreç gerektiği kadar hızlı ilerlemiyor. Yetkililer karşılıklı olarak bir an önce gerekli altyapıyı oluşturacak ki liderler olarak biz de işi bitirelim. Bu konuda en hassas olan liderlerden bir tanesi Sayın Putin’dir. Onla bu konuyu sık konuşuyoruz. Kendisi ile bugün de konuştuk. Yerli ve milli para ile bu adımı atmak. Onun da gündeminde bu konu ve can alıcı olarak bakıyor. Aynı şeyi Çin ile İran ile yapmak istiyoruz. Hepsi ile de bu konuları yapalım geliştirelim istiyoruz.

PİYASALARDA RAHATLIK

İstihdamın tırmanmaya başlayacağına inanıyorum. Mesela turizmdeki güzel gelişmeler son derece önemli. Bu yıl itibarıyla şu an, 40 milyonu aştık. Yıl sonuna kadar hedefimiz 50 milyon turisti çekmek. Bir defa 50 milyon turist dediğimiz zaman turizme yönelik yatırımlar artmış olacak. Sanayi de ciddi manada artışımız var. İhracatta iyi bir konuma geldik. 168 milyara ulaştık. Yıl sonunda hedefimiz 170 milyar inşallah. Bunlar istihdam açısından da önemli.