Kaşıkçı'nın akıbeti araştırılacak

Suudi Arabistan, İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusuna ilişkin, Türk uzman ve yetkilileri İstanbul Başkonsolosluğunu ziyaret etmeleri için davet etti. Bunun üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yazılı bir açıklama yaptı. Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili gelişmelerin olayın gerçekleştiği günden itibaren yargı, emniyet ve istihbarat birimlerince yakından takip edildiğini belirten Aksoy “Adı geçenin akıbetinin tespiti amacıyla ilgili makamlarımızca başlatılan soruşturma yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca konsolosluk binalarının dokunulmazlığı bulunmakla birlikte, diplomatik misyon şefinin muvafakatiyle konsolosluk binasında ev sahibi ülke makamlarınca inceleme yapılabilmektedir. Suudi makamlarının iş birliğine açık olduklarını ve başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmişlerdir. Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır” açıklamasında bulundu.

Suudi yetkililer Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği notada, Türk uzman ve ilgili yetkililer İstanbul Başkonsolosluğunu ziyaret etmeleri için davet edilirken şu cümlelere yer verildi: Suudi Arabistan Krallığı, kardeş Türkiye Cumhuriyeti’ne saygılarını sunar ve Suudi Arabistan Krallığı’nın Suudi Arabistan vatandaşı Hamza oğlu Cemal Ahmad Kaşıkçı’nın kaybolması meselesi gerçeğinin öğrenilmesine verdiği önemden ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle işbirliği ilkesinden hareketle, Türk uzman ve ilgili yetkilileri İstanbul Başkonsolosluğunu ziyaret etmeleri için davet etmektedir.

İSTİHBARAT VE TERÖR

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’ndaki incelemede terör ve istihbarat uzmanlarının yanı sıra olay yeri inceleme, bilişim ve teknoloji uzmanları görev alacak. Başkonsoloslukta parmak izinden, güvenlik kameralarına kadar detaylı inceleme yapılacak.