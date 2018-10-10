Kaşıkçı'nın akıbeti araştırılacak
Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki başkonsoloslukta kaybolmasının ardından ilk somut gelişme yaşandı. Dışişleri Sözcüsü Aksoy “Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binası incelenecek” dedi.
Suudi Arabistan, İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusuna ilişkin, Türk uzman ve yetkilileri İstanbul Başkonsolosluğunu ziyaret etmeleri için davet etti. Bunun üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yazılı bir açıklama yaptı. Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili gelişmelerin olayın gerçekleştiği günden itibaren yargı, emniyet ve istihbarat birimlerince yakından takip edildiğini belirten Aksoy “Adı geçenin akıbetinin tespiti amacıyla ilgili makamlarımızca başlatılan soruşturma yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca konsolosluk binalarının dokunulmazlığı bulunmakla birlikte, diplomatik misyon şefinin muvafakatiyle konsolosluk binasında ev sahibi ülke makamlarınca inceleme yapılabilmektedir. Suudi makamlarının iş birliğine açık olduklarını ve başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmişlerdir. Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır” açıklamasında bulundu.
Suudi yetkililer Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği notada, Türk uzman ve ilgili yetkililer İstanbul Başkonsolosluğunu ziyaret etmeleri için davet edilirken şu cümlelere yer verildi: Suudi Arabistan Krallığı, kardeş Türkiye Cumhuriyeti’ne saygılarını sunar ve Suudi Arabistan Krallığı’nın Suudi Arabistan vatandaşı Hamza oğlu Cemal Ahmad Kaşıkçı’nın kaybolması meselesi gerçeğinin öğrenilmesine verdiği önemden ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle işbirliği ilkesinden hareketle, Türk uzman ve ilgili yetkilileri İstanbul Başkonsolosluğunu ziyaret etmeleri için davet etmektedir.
İSTİHBARAT VE TERÖR
Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’ndaki incelemede terör ve istihbarat uzmanlarının yanı sıra olay yeri inceleme, bilişim ve teknoloji uzmanları görev alacak. Başkonsoloslukta parmak izinden, güvenlik kameralarına kadar detaylı inceleme yapılacak.
Kaybolmadan önce BBC’ye konuşmuş
2 Ekim’de ortadan kaybolan Cemal Kaşıkçı’nın bu olaydan üç gün önce Londra’da bir konferansa katıldığı ve burada BBC’ye verdiği röportajda “Suudi Arabistan’da büyük bir değişim yaşanıyor. Bu daha önce hiç görmediğimiz bir şey. Eleştiri yapan gazeteciler tutuklanıyor. Tutuklananlar muhalif bile değil. Bu olaylar insanları korkutuyor. Ben sadece bir gazeteciyim. Konuşma, yazma özgürlüğüne sahip bir gazeteciyim. Washington Post gazetesi bana bir alan verdi ve ben de orada düşüncelerimi özgürce yazıyorum. Keşke bu fırsat bana kendi ülkemde verilseydi “ demişti.
Trump: Suudilerlegörüşeceğim
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ekim’den bu yana kayıp olan Cemal Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili Suudi Arabistan yetkilileriyle henüz görüşmediğini ancak görüşeceğini söyledi. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise Kaşıkçı’ya ilişkin, “Bu durumu yakından izliyoruz” dedi.
Dostluk grubundan İyi niyetli bekleyiş
Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin “Halen iyi niyetli beklentimizi sürdürüyoruz, umarız nahoş bir durumla karşılaşmayız. Dünyada ve Türkiye’de özgürlüklerin takipçisi olanlar, hür iradeden bahsedenler bu konuyu sıkı takip ediyor. Türkiye bu konuda üzerine düşeni hassasiyetle yerine getiriyor, ilgili birimlerimiz gereğini yapıyor. Gelişmeleri Türkiye olarak dünya ile paylaşacağız. Büyükelçiliğe giriş çıkışlar en ince ayrıntısına kadar inceleniyor, analiz ediliyor. Bunların kontrolünü başta Dışişleri Bakanlığımız ekipleri olmak üzere diğer ilgili bakanlık ekiplerimiz çalışıyor. Kısa sürede sonuç almak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Başkonsolosluk önünde toplandılar
Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde yaptığı açıklamada “Suudi yetkililerin her şeye sahip olduklarını ve bildiklerini biliyoruz. Bu olay uzadıkça onun katledildiğine yönelik deliller daha da ispatlanmış olacaktır” dedi.
BM’den Suudilere ‘İş birliği yap’ çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM), Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan’a Türkiye ile iş birliği yapma çağrısında bulundu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, yaptığı açıklamada “Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda ortadan kaybolmasından ciddi endişe duyuyoruz” dedi. Sözcü Shamdasani “Kaşıkçı’nın öldürüldüğü” yönünde basında çıkan haberlerin doğru olması durumunda, bunun “gerçekten şok edici” bir gelişme olduğunu vurguladı. “Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan’a Türkiye ile hızlı, tarafsız ve bağımsız bir soruşturma için iş birliği çağrısında bulunuyoruz” diyen Shamdasani, soruşturma sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasını istedi.
AB, Riyad’dan açıklama bekliyor
Avrupa Birliğinin (AB), Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın durumu hakkında Suudi Arabistan’dan açıklama beklediği belirtildi. Günlük basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Sözcüsü Carlos Martin Ruiz De Gordejuela, Suudi gazeteci Kaşıkçı’ya ilişkin olayları yakından takip ettiklerini söyledi. Gordejuela, “Suudi Arabistan’dan, önde gelen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın durumunu netleştirecek bir açıklama bekliyoruz” diye konuştu.
Soruşturma için iki savcı görevlendirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Suudi Arabistan vatandaşı Kaşıkçı’nın 2 Ekim saat 13.14’te girdiği ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu’nda alıkonulduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, konsoloslukta inceleme yapılacağının belirtilmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, konsolosluktaki adli işlemleri yürütmek üzere bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıkladı. Öte yandan, olay günü konsolosluktan çıkan araçların güzergahını belirlemek üzere 150 civarında kamera görüntüsünün incelendiği öğrenildi.
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