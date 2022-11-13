Katar Emiri Al Sani, İstanbul'daki patlamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak taziyede bulundu

Katar Emirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Al Sani, patlamada hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Ülkesinin kardeş Türkiye ve halkının yanında olduğunu ifade eden Al Sani, Türkiye'nin güvenlik ve istikrarını korumak için aldığı tüm tedbirleri desteklediklerini, şiddet ve terör eylemlerini, masum sivillerin hedef alınmasını kesin bir şekilde reddettiklerini vurguladı.

- Filistin

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Taksim'deki patlamayı kınadı.

Abbas taziye mesajında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini sundu.

Abbas, başta patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri olmak üzere Türk halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

- İsrail

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da masum sivilleri hedef alan alçak bombalama haberiyle sarsıldım." ifadesine yer verdi.

Herzog, İsrail halkı adına Türk dostlarına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerini ilettiğini belirterek, "Tüm dünya teröre karşı müşterek ve kararlı bir duruş sergilemelidir." ifadesini kullandı.

Herzog, paylaşımını Türkçe olarak da yayınladı.

Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da bugün meydana gelen menfur terör saldırısıyla ilgili İsrail hükümeti adına Türkiye halkına başsağlığı dileklerini ilettiğini" kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk hükümetine desteklerini ileten Lapid, "Terörün başını kaldırdığı her yerde tüm gücümüzle birlikte savaşacağız." ifadesini kullandı.

- Libya

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe yayımladığı taziye mesajında, "İstanbul'daki menfur patlamadan dolayı Türk halkı ve yönetimine taziyelerini ilettiklerini belirtti.

Türkiye'de yaşayan Libyalıların durumunu da yakından takip ettiklerini aktaran Dibeybe, kardeş Türk halkının yanında olduklarını bildirdi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi de yayımladığı mesajda, "İstiklal Caddesi'nde masum insanlara karşı yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri de patlamada hayatını kaybedenler için Türkiye hükümetine ve halkına taziye dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.