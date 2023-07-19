Katar Emiri Al Sani Togg'a hayran kaldı

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerini ziyaret heyetinde yer aldı.

Kacır, Twitter hesabından, Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye ettiği görüntüleri paylaştı.

Al Sani'nin Togg'a ilgisine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamad El Sani ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız Togg'u birlikte deneyimlediler. Sayın Emir'in Togg'a ilgisi görülmeye değerdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdirleriyle dost ülkelere hediye edilen Togg, ülkemiz için gurur kaynağı olmaya devam edecek."

- GEMLİK MAVİSİ TOGG HEDİYE EDİLMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turu kapsamında gittiği Katar'da Emir Al Sani ile Lusail Sarayı'ndaki baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşme yapmıştı. Görüşmelerden önce Erdoğan, Al Sani'ye "Gemlik mavisi" Togg'u hediye olarak vermişti. İki lider Lusail Sarayı'nın avlusunda bir süre aracı incelemişti. Erdoğan, baş başa görüşmenin yapıldığı binaya, Al Sani'nin kullandığı Togg ile gitmişti.