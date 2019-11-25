'Katar’ın güvenliğini asla ayrı tutmayız'
Erdoğan Katar’da, Türk Askeri Birliği ziyaretinde konuştu: Katarlı kardeşlerimizin huzur ve güveninin teminatı oldunuz. Katar’ın güvenliğini ülkemizin güvenliğinden asla ayrı tutmuyoruz.
- HALİME KÖKÇE
Başkan Erdoğan, “Dost ve kardeş ülkelerin huzuru için fedakarca görev yapan tüm emniyet güçlerimize Rabbimden başarılar diliyorum. Sizlere ülkemizden selamlar getirdim. Katar’ın güvenliğini ülkemizin güvenliğinden asla ayrı tutmuyoruz. Askeri kurumlarının modernizasyonu, tatbikat, savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu topraklardasınız” dedi.
SICAK KARŞILAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5’inci Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Doha’da Katar Emiri Al Sani ikili görüşme gerçekleştirdi. Katar Emiri Al Sani, Başkan Erdoğan’ı çok sıcak bir şekilde karşıladı.
KÖKLÜ BAĞ VAR
‘Gerilimlerin arttığı dönemde küresel barışa katkı sağlamak için Katar’dasınız’ diyen Erdoğan şunları söyledi: “Varlığınızla Körfez ülkeleriyle 2017’de başlayan krizden bu yana Katarlı kardeşlerimizin huzur ve güveninin teminatı oldunuz. Bu üssün kapatılmasını talep edenler ülkemizin Katar’ın kara gün dostu olduğunu idrak edemeyenlerdir. Türkiye olarak köklü bağlarımızın bulunduğu Körfez bölgesinin barış ve istikrarına büyük önem atfediyoruz.”
RAHATSIZ OLMASINLAR
Başkan Erdoğan, “Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır. Gelecekte takdirle anılacak tarihi bir görev icra ediyorsunuz. Körfez bölgesinde 2.5 yıldır devam eden krizin bir an evvel çözülmesini temenni ediyorum. Komutanlığımızın daimi olarak konuşlanacağı Tarık Bin Ziyad kışlası tamamlandı. Kışlamızın adı da Savunma Bakanlığımızdan öğrendim. Halid Bin Velid adıyla orası anılacak, hayırlı olsun. Kışlanın en modern teknoloji ile inşa edildiğini biliyorum” diye konuştu.
Üssün adı Halid bin Velid
Başkan Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Komutanlığın daimi olarak konuşlanacağı yeni Tarık Bin Ziyad Kışlası’nın inşasının tamamlandığını açıkladı. Erdoğan, “Bu kışlamızın adını da Savunma Bakanımızdan öğrendim, o da yeni isim inşallah Halid bin Velid adıyla orası anılacak, hayırlı olsun. dedi.
Katar ile yeni anlaşma ve işbirliği
Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani’nin, Katar Emirlik Divanı’nda baş başa görüşmeleri ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından anlaşma imza töreni gerçekleştirildi. Erdoğan ve Al Sani’nin huzurunda iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı. “Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite 5’inci Toplantısı Ortak Bildirisi”ne Çavuşoğlu ile Katar Dışişleri Bakanı Al Sani imza attı. Türkiye Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında “Türk Lirası-Katar Riyali İkili Para Swap Düzenlemesine ilişkin Değişiklik Anlaşması” imzalandı. Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’nı Bakan Kurum ile Katar Çevre Bakanı Al Subaie imzaladı. TSE ile Katar Genel Standardizasyon Teşkilatı arasında Ticareti Kolaylaştırmak ve Tüketicinin Korunmasını Sağlamak Üzere Laboratuvar Kurulum Projesi İşbirliği Konusunda Ortak Niyet Beyanı imzalandı. Sınai ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması’na Bakan Varank ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Al-Kuvari imza koydu. TSE ile ASHGHAL arasında “Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirme Alanında İşbirliği için Mutabakat Zaptı da imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Katar Finans Merkezi İdaresi Arasında Mutabakat Zaptı da imza attı. “Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Katar Yatırımı Destek Ajansı Arasında Mutabakat Zaptı”na ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ve Katar Yatırım Destek Ajansı Genel Müdürü Şeyh Ali Al-Velid Al Sani imza koydu.
Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye’ye gelecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ocak 2020’nin ilk günlerinde Türkiye’ye ziyarette bulunacağını söyledi. Peskov tarafından yapılan açıklamada, Putin’in TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni için Türkiye’de bulunacağı belirtildi.
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