'Katar’ın güvenliğini asla ayrı tutmayız'

Başkan Erdoğan, “Dost ve kardeş ülkelerin huzuru için fedakarca görev yapan tüm emniyet güçlerimize Rabbimden başarılar diliyorum. Sizlere ülkemizden selamlar getirdim. Katar’ın güvenliğini ülkemizin güvenliğinden asla ayrı tutmuyoruz. Askeri kurumlarının modernizasyonu, tatbikat, savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu topraklardasınız” dedi.

SICAK KARŞILAMA Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5’inci Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Doha’da Katar Emiri Al Sani ikili görüşme gerçekleştirdi. Katar Emiri Al Sani, Başkan Erdoğan’ı çok sıcak bir şekilde karşıladı.

KÖKLÜ BAĞ VAR

‘Gerilimlerin arttığı dönemde küresel barışa katkı sağlamak için Katar’dasınız’ diyen Erdoğan şunları söyledi: “Varlığınızla Körfez ülkeleriyle 2017’de başlayan krizden bu yana Katarlı kardeşlerimizin huzur ve güveninin teminatı oldunuz. Bu üssün kapatılmasını talep edenler ülkemizin Katar’ın kara gün dostu olduğunu idrak edemeyenlerdir. Türkiye olarak köklü bağlarımızın bulunduğu Körfez bölgesinin barış ve istikrarına büyük önem atfediyoruz.”

RAHATSIZ OLMASINLAR

Başkan Erdoğan, “Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır. Gelecekte takdirle anılacak tarihi bir görev icra ediyorsunuz. Körfez bölgesinde 2.5 yıldır devam eden krizin bir an evvel çözülmesini temenni ediyorum. Komutanlığımızın daimi olarak konuşlanacağı Tarık Bin Ziyad kışlası tamamlandı. Kışlamızın adı da Savunma Bakanlığımızdan öğrendim. Halid Bin Velid adıyla orası anılacak, hayırlı olsun. Kışlanın en modern teknoloji ile inşa edildiğini biliyorum” diye konuştu.