Türkiye'nin yüreği yandı

Gerçüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin’in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında dün saat 06.00 sıralarında operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda 4 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı askerlerden 3’ü müdahaleye rağmen şehit oldu. GATA’ya götürülen bir asker de yolda yaşamını yitirdi. Bir askerin tedavisi ise sürüyor.

ASFALT ALGILATMADI

Öte yandan, saldırıda kullanılan el yapımı patlayıcının yola uzun süre önce tuzaklandığı, yolda asfaltlama yapıldığından arama faaliyeti yürütüldüğü sırada patlayıcı dedektör tarafından algılanmadı.

YOLDA DEV ÇUKUR OLUŞTU

Patlamayla birlikte asfalt yolda 1,5 metre derinliğinde 4,5 metre çapında geniş çukurun oluştuğu görüldü. PKK’lı teröristlerin, el patlayıcıyı önceden yola tuzakladığı, kablolu düzenekle uzaktan kumandayla infilak ettirdi.

DUYGU YÜKLÜ PAYLAŞIM

Şehit olan askerlerden birinin Samsunlu Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu. Göksu’nun acı haberi memleketi Samsun’un Ladik ilçesinde bulunan baba ocağına ulaştı. Haberi alan acılı aile gözyaşlarını tutamadı. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Öte yandan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksu’nun 2 hafta önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ise görenleri duygulandırdı. Göksu nişanlısıyla birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak üzerine ise şu yazıyı yazdı: “Yanında olamasam da kalbim hep seninle sevdiğim. Beraber mutlu yıllara. Nişanımızın 1. yıl dönümü kutlu olsun.”

BEN ŞEHİT OLACAĞIM

Batman’daki patlamada Eskişehirli Uzman Çavuş Neşet Gök de şehit düştü. Acı haber şehidin Emek Mahallesi Şölen Sokak’ta oturan baba evine ulaştı. Bekar olduğu öğrenilen 25 yaşındaki şehit Neşet Gök’ün evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası Turan Gök’ün belediye işçisi, annesi Nurcan Gök’ün ev hanımı olduğu öğrenilirken, 19 yaşında Burak isminde ve 7 yaşında Batuhan isminde iki erkek kardeşinin olduğu belirtildi. Şehidin en küçük kardeşi 7 yaşındaki Batuhan Gök’ün ağabeyinin gitmesine razı olmadığı ve şehit olacağını önceden söylediği iddia edildi. Öte yandan aile için evin önünde sağlık ekipleri hazır bekletildi.

BİR AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim’in Antalya’daki baba ocağına ateş düştü. Aksu ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki gecekonduda yaşayan Ayşe ile Hasan Hekim çiftine, oğullarınınÿşehit olduğu haberi, askeri yetkililerce verildi. Şehit ailesinin evine Türk bayrağı asılırken, kapıda ambulans içinde sağlık ekibi hazır bekletildi. Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim’in, 9 Eylül’de Arzu Hekim ile evlendiği belirtildi. Şehit Hekim’in cenazesinin, yarın memleketi Isparta’da toprağa verileceği öğrenildi.

BÜYÜK ACI YAŞANDI

Şehit olan Uzman Çavuş Okan Dinçer’in şehadet haberi doğup büyüdüğü Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Bademli kırsal mahallesine ulaştı. Şehidin annesi Arife ve Babası Tezcan şehadet haberi sonrası büyük acı yaşadı. Şehidin kardeşi Oktay’ı ise Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar teselli etti. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu’nun da taziyelerini sunduğu ailenin evinin önünde 112 ekipleri hazır bekledi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, şehidin izin için Bademli’ye geldiği ve pazartesi günü tekrar görevine başladığı öğrenildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şehit Uzman Çavuş Özgür Can İnce’nin (26) Ankara’daki ailesine acı haber ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan şehidin babası Ömer ve annesi Sündüz İnce, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin anne ve babasını jandarma, polis ve sağlık ekipleri sakinleştirdi. Şehidin ailesinin oturduğu bina Türk bayraklarıyla donatılırken, evin önüne taziye çadırı kurdu. Şehidin bekar olduğu öğrenildi.

GATA’YA GETİRİLİYORDU

Saldırıda ağır yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen, uçakla Ankara’daki GATA’ya getirilirken, yolda şehit oldu. Bekar olan Şen’in şehit olduğu haberi Kırıkkale’nin Balışeyh ilcesine bağlı Akacakavak köyünde oturan ailesine, askeri yetkililer tarafından bildirildi. Şehit ailesinin evi acı haberi alan yakınları ile dolup taştı. Eve ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, aile çocuklarının naaşının getirildiği Ankara’daki GATA’ya götürüldü.