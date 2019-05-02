Kaymakamlıktan HDP iftiralarına sert cevap
Yüksekova Kaymakamlığı, ilçe belediyesini kazanan HDP’li başkanın iftiralarına cevap vererek belediye kaynaklarının görevlendirmeden önce vatandaşlar için harcanmadığı, görevlendirme süresince kaynakların bölge insanı için kullanıldığını bildirdi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Yüksekova Belediyesi’ndeki kayyum dönemini hedef alan çevrelerin bu dönemi karalayarak ortamı bulandırmaya çalıştıkları aktarılarak, “Bazı çevrelerin karalama gayretlerinin geçmiş dönemlerindeki eksiklikleri unutturma çabası olduğunu biliyor ve kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz” denildi.
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