Kaymakamlıktan HDP iftiralarına sert cevap

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Yüksekova Belediyesi’ndeki kayyum dönemini hedef alan çevrelerin bu dönemi karalayarak ortamı bulandırmaya çalıştıkları aktarılarak, “Bazı çevrelerin karalama gayretlerinin geçmiş dönemlerindeki eksiklikleri unutturma çabası olduğunu biliyor ve kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz” denildi.