15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2791
  • 5,9832
  • 218.008
  • 101.626
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde CHP belediye başkan adayı partisinden ve adaylıktan istifa etti

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde CHP belediye başkan adayı Kerim Karakoç, parti teşkilatından ve belediye başkan adaylığından istifa ettiği bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Karakoç, 14 Kasım 2018'de CHP Genel Merkezi tarafından Felahiye Belediye Başkan adayı olarak isminin açıklandığını belirtti.
 
İYİ Parti ve CHP arasındaki ittifak görüşmeleri sonucu Felahiye ilçesinin İYİ Parti'ye verildiğini vurgulayan Karakoç, şunları kaydetti:
 
"Aday gösterildiğim tarihten bugüne kadar çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. İttifak gereği Felahiye ilçesi İYİ Parti'ye verilmiştir. Bu durum pek çok Felahiyeli kardeşimizi üzmüştür. Partim 'adaysın' dedi, ben de aldığım bu görevi tüm benliğimle yerine getirmek için gece gündüz gayret ettim. Felahiye halkı da bu süreçte hep yanımda oldu. Onlara sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu konu ile alakalı noter huzurunda CHP Kayseri il yönetimine ve İncesu Seçim Kuruluna göndermiş bulunduğum ihbarname ile parti teşkilatından ve belediye başkan adaylığımdan istifa etmiş bulunmaktayım."

-45 derece soğukta kreşten kaçtılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul-Bursa-İzmir otobanın açılış tarihi belli oldu

İstanbul-Bursa-İzmir otobanın açılış tarihi belli oldu

'Almanya ve Fransa bizimle dalga geçiyor'

'Almanya ve Fransa bizimle dalga geçiyor'

Kart borcu için alınan kredide vade uzatıldı

Kart borcu için alınan kredide vade uzatıldı

Otomobil devleri fabrikalarını kapatıyor

Otomobil devleri fabrikalarını kapatıyor

CHP'de bir istifa daha

CHP'de bir istifa daha

Taksim kışkırtmasının arkasında PKK-FETÖ ittifakı

Taksim kışkırtmasının arkasında PKK-FETÖ ittifakı

PYD, DEAŞ'tan bankalardan çaldığı külçe altınları istedi

PYD, DEAŞ'tan bankalardan çaldığı külçe altınları istedi

Başkan Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması

Başkan Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

El-Bab’da patlama: 7 yaralı

El-Bab’da patlama: 7 yaralı

ABD’nin UFO belgeleri yayınlandı

ABD’nin UFO belgeleri yayınlandı

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez yüzünü gösterdi

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez yüzünü gösterdi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA