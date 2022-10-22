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Politika

Kazakistan'da “Türk Dünyasının 2040 Vizyonu” çalıştayı başladı

Kazakistan'ın Türkistan şehrinde 'Türk Dünyasının 2040 Vizyonu' konulu çalıştayın açılış töreni yapıldı.

AA22 Ekim 2022 Cumartesi 13:49 - Güncelleme:
Kazakistan'da “Türk Dünyasının 2040 Vizyonu” çalıştayı başladı
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Çalıştay, Türkistan'daki Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin ana kampüsünde başladı.

Açılış törenine AYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Muhittin Şimşek, Rektör Janar Temirbekova, Rektör Yardımcısı Cengiz Tomar, Türk Tarih Kurumu Başkanı Birol Çetin, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ve Aksakallar Konseyi Üyesi İkram Adırbek katıldı.

İki gün sürecek program kapsamında tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler, enerji, ekonomi, hukuk, dil, turizm, edebiyat ve sanat alanlarında 9 oturum gerçekleşecek.

Çalıştayda Türk dünyasının gelecek vizyonunu belirleyecek önemli adımların atılması bekleniyor.

  • Kazakistan
  • Türk Dünyasının 2040 Vizyonu
  • Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

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