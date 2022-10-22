Kazakistan'da “Türk Dünyasının 2040 Vizyonu” çalıştayı başladı

Çalıştay, Türkistan'daki Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin ana kampüsünde başladı.
Açılış törenine AYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Muhittin Şimşek, Rektör Janar Temirbekova, Rektör Yardımcısı Cengiz Tomar, Türk Tarih Kurumu Başkanı Birol Çetin, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ve Aksakallar Konseyi Üyesi İkram Adırbek katıldı.
İki gün sürecek program kapsamında tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler, enerji, ekonomi, hukuk, dil, turizm, edebiyat ve sanat alanlarında 9 oturum gerçekleşecek.
Çalıştayda Türk dünyasının gelecek vizyonunu belirleyecek önemli adımların atılması bekleniyor.