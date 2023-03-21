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Politika

Kemal Kılıçdaroğlu yine rezil oldu! AK Partili Dağ: Haberdar olmamanızı yadırgamıyoruz

Kemal Kılıçdaroğlu, AFAD'ın ek binasında sabah saatlerinde meydana gelen ufak çaplı yangın hakkında gerçek dışı iddialarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasına tepki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Dağ, 'Siz yarıda kesilen görüntülü konuşmayı teknoloji zannettiğiniz için devletin kurumsal hafızasının yıllardır dijital ortamda depolandığından haberdar olmamanızı yadırgamıyoruz.' ifadelerini kullandı.

21 Mart 2023 Salı 21:38 - Güncelleme:
Kemal Kılıçdaroğlu yine rezil oldu! AK Partili Dağ: Haberdar olmamanızı yadırgamıyoruz
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AFAD'ın ek binasında sabah saatlerinde küçük çaplı meydana gelen yangın kısa sürede söndürüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yangınla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Belgeleri yakalım derken binaları da yakmayın" ifadelerini kullandı.

HAMZA DAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Dağ, "Siz yarıda kesilen görüntülü konuşmayı teknoloji zannettiğiniz için devletin kurumsal hafızasının yıllardır dijital ortamda depolandığından haberdar olmamanızı yadırgamıyoruz." dedi.

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