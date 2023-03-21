Kemal Kılıçdaroğlu yine rezil oldu! AK Partili Dağ: Haberdar olmamanızı yadırgamıyoruz

AFAD'ın ek binasında sabah saatlerinde küçük çaplı meydana gelen yangın kısa sürede söndürüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yangınla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Belgeleri yakalım derken binaları da yakmayın" ifadelerini kullandı.

HAMZA DAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Dağ, "Siz yarıda kesilen görüntülü konuşmayı teknoloji zannettiğiniz için devletin kurumsal hafızasının yıllardır dijital ortamda depolandığından haberdar olmamanızı yadırgamıyoruz." dedi.