18 Şubat 2022 Cuma 17:17 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 17:27

Geçtiğimiz günlerde CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet Partisi liderlerinin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e dönüş adı altında Ahlatlıbel'de bir araya gelmişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla bir araya gelen parti liderlerinin toplantısı yaklaşık 5 saat 30 dakika sürmüştü. Toplantıdan ziyade toplantının ardından ortak açıklama yapan liderlerin, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili mutabakat metnini Türkiye tarihinde post-modern darbe olarak tanımlanan 28 Şubat'ın yıl dönümünde açıklayacaklarını duyurması tepki çekmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu.



"BEN DE 28 ŞUBAT MAĞDURUYUM"

Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında, "Neden 28 Şubat?" sorusuna, "Geçmiş 28 Şubat'ta ne oldu? Demokrasi rafa kaldırılmıştı. Bu 28 Şubat'ta ne olacak? Raftan demokrasiyi indireceğiz. şeklide cevap vererek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ben de bunun mağduruyum. 28 Şubat mağdurları var mı, var. Niye helalleşme diyoruz, bunun için diyoruz. Hepimizin oturup helalleşmesi lazım. İntikam duygusu ile devlet yönetilmez."

GERÇEK MAĞDURLAR ŞAŞKIN!

Kılıçdaroğlu'nun "Ben de 28 Şubat mağduruyum" sözleri dönemin gerçek mağdurları tarafından şaşkınlıkla karşılanırken CHP genel başkanının bu açıklamalarına Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'dan sert cevap geldi.