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Politika

Kemal Kılıçdaroğlu'nun unuttuğu imza!

Başörtüsü için yasal güvence teklifi hazırlayan Kılıçdaroğlu'nun üniversitelerde bu yönde atılan adımı 2008'de yargıya taşıdığı ortaya çıktı.

Yeni Şafak6 Ekim 2022 Perşembe 08:15 - Güncelleme:
Kemal Kılıçdaroğlu'nun unuttuğu imza!
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Başörtüsü için yasal güvence teklifi hazırlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üniversitelerde bu yönde atılan adımı 2008'de yargıya taşıdığı ortaya çıktı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Dönemin YÖK Başkanı Prof. Yusuf Ziya Özcan'ın 24 Şubat 2008'de üniversite rektörlüklerine gönderdiği ve başörtüsünün yükseköğretimde serbest bırakılmasını içeren yazısı hakkında Kılıçdaroğlu grup başkanvekili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş. Dönemin diğer CHP'li grup başkanvekilleri Kemal Anadol ile Hakkı Süha Okay'ın da imzasını taşıyan başvuruda Özcan görevi kötüye kullanmakla ve kanunlara uymamaya tahrikle suçlanmıştı.

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