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Politika

Kendi adayları seçilince sorun yok! CHP'den ''Gaziosmanpaşa'' ikiyüzlülüğü

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekilliği seçiminde AK Parti'nin çoğunlukla aldığı karara yönelik eleştirilerin siyasi ikiyüzlülük olduğunu söyledi. Baykan, 'CHP'nin kendi çoğunluğuyla aldığı kararı demokrasi, bizimkini gayrimeşru ilan etmesi kabul edilemez' ifadesinde bulundu.

AA12 Haziran 2025 Perşembe 14:51 - Güncelleme:
Kendi adayları seçilince sorun yok! CHP'den ''Gaziosmanpaşa'' ikiyüzlülüğü
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AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, AK Parti'li Eray Karadeniz'in Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili seçilmesine yönelik eleştirilere ilişkin, "CHP'nin çoğunlukta olduğu ilçelerde kendi adaylarının seçilmesini demokrasi olarak görenler, AK Parti'nin çoğunlukla seçtiği adayı, gayri hükümsüz ilan etmesi en hafif ifadesiyle siyasi ikiyüzlülüktür." dedi.

"BU SEÇMENİN İRADESİNİN SUİSTİMALİDİR"

Baykan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyük Şehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmalarında, "organize suç örgütü yapılanmasına" dair çok güçlü verilerin elde edildiğini söyledi.

Baykan, "Bu, sadece yolsuzluk dosyası değil aynı zamanda devletin kurumlarının, halkın vergisinin, seçmenin iradesinin suistimalidir." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Gaziosmanpaşa'da düzenlediği bir mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözlerine tepki gösteren Baykan, "bağırıp çağırarak" baskı kurulmaya çalışıldığını belirtti.

"BAĞIRACAK BİR YER ARIYORSANIZ DÖNÜN KENDİ BELEDİYE BAŞKANLARINIZA BAĞIRIN"

Baykan, "Sayın Özgür Özel, bağıracak bir yer arıyorsanız dönün kendi adamlarınıza, belediye başkanlarınıza bağırın. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na 'oğlum sert kayaya çarptın' derken bir de dönün kendi belediye başkanlarınıza 'Oğlum siz ne yaptınız? İtiraflarla ortaya çıkan sonuçlarla bizi rezil ettiniz' diye onlara bağırın." sözlerini sarf etti.

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'nde, tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, AK Parti'li Meclis Üyesi Eray Karadeniz'in belediye başkanvekili seçildiğini anımsatan Baykan, seçime yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

KENDİ ADAYLARI SEÇİLİNCE SORUN YOK!

Baykan, şöyle konuştu:

"CHP'nin çoğunlukta olduğu ilçelerde kendi adaylarının seçilmesini demokrasi olarak görenler, AK Parti'nin çoğunlukla seçtiği adayı gayri hükümsüz ilan etmesi en hafif ifadesiyle siyasi ikiyüzlülüktür. Çifte standart, demokratik meşruiyeti aşındırır. Temel soru şudur; Aynı usulle yapılan seçim sadece kazanan partisine göre mi meşru sayılacaktır? CHP kazandığında 'milli irade tecelli etti' diyenlerin AK Parti kazandığında 'bu seçim tartışmalıdır' demesi demokrasiye değil keyfiliğe işarettir."

Baykan, daha sonra AK Parti MKYK Üyesi Prof. Dr Zakir Avşar'ın hazırladığı "Yolsuzluk Söylemi Üzerinden Kurulan Siyaset: AK Parti ile CHP'li Belediyeler Arasındaki Sistemsel Farklar" başlıklı raporu anlattı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
  • Mehmet Baykan
  • AK Parti
  • siyasi ikiyüzlülük

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