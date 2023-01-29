Kendi aralarında bile adil olamadılar! İP Kongresi'nde ortalık karıştı

İYİ Parti Konya İl Teşkilatı 3'üncü Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Rıdvan Peker, Kadir Ulusoy ve Nurdoğan Okur'un başkanlık için yarıştığı kongrede, delegelerin oy verme işleminden hemen önce listedeki anlaşmazlık sebebiyle ortalık karıştı.

Tartışma esnasında bazı delegeler İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in bulunduğu sahneye yönelerek, vekile 'Adil olun' diye sitem etti.

Bunun üzerine İYİ Partili vekil Erel'de 'Adil olmadığımızdan şüphen mi var? O senin sorunun' diyerek kendisine tepki gösteren vekillere karşılık verdi.

Olaylar, araya giren partililerin tarafları sakinleştirmesiyle sona erdi.