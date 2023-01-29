İSTANBUL 6°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2023 Pazartesi / 9 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7822
  • EURO
    20,4194
  • ALTIN
    1163.34
  • BIST100
    5191.83
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Kendi aralarında bile adil olamadılar! İP Kongresi'nde ortalık karıştı
Politika

Kendi aralarında bile adil olamadılar! İP Kongresi'nde ortalık karıştı

İYİ Parti İl Kongresi'nde delegeler arasında tartışma çıktı. Bazı delegeler, Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in bulunduğu sahneye yönelerek ‘Adil olun' diyerek tepki gösterdi.

29 Ocak 2023 Pazar 23:48 - Güncelleme:
Kendi aralarında bile adil olamadılar! İP Kongresi'nde ortalık karıştı
ABONE OL

İYİ Parti Konya İl Teşkilatı 3'üncü Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Rıdvan Peker, Kadir Ulusoy ve Nurdoğan Okur'un başkanlık için yarıştığı kongrede, delegelerin oy verme işleminden hemen önce listedeki anlaşmazlık sebebiyle ortalık karıştı.

Tartışma esnasında bazı delegeler İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in bulunduğu sahneye yönelerek, vekile 'Adil olun' diye sitem etti.

Bunun üzerine İYİ Partili vekil Erel'de 'Adil olmadığımızdan şüphen mi var? O senin sorunun' diyerek kendisine tepki gösteren vekillere karşılık verdi.

Olaylar, araya giren partililerin tarafları sakinleştirmesiyle sona erdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.