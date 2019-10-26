''Kendi aramızda merhametli küffara karşı şiddetli olacağız''
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye’de olduğu gibi” dedi.
Erdoğan, Üsküdar Kısıklı’daki konutundan öğle saatlerinde Büyük Çamlıca Camisi’ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan’a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. Cuma namazının ardından Hafız İshak Danış tarafından Fetih Suresi okundu. Danış, Başkan Erdoğan’ın görüşmelerinden ötürü cemaatle tek tek selamlaşamayacağını ifade ederek, mikrofonu Erdoğan’a uzattı. Erdoğan, Fetih Suresi’nden bir ayeti okuyarak başladığı konuşmasında, ayetin Türkçesini de aktardı. Erdoğan, cemaate şöyle seslendi:
ALLAHIN İZNİYLE GÖRECEĞİZ
“Sevgili kardeşlerim öncelikle cumanız mübarek olsun. İshak Hoca’nın az önce okumuş olduğu Hadis-i Şerif’te küffara karşı şiddetli olmamızı Rabb’im bizlere emrediyor. O bizler kim? Muhammed ümmeti. Dolayısıyla kendi aramızda da merhametli olmamızı bize emrediyor. Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye’de olduğu gibi. İnşallah Suriye’de Rabb’im bizlere vadetti; ‘Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril mu’minin.’ Şu anda olduğu gördük. Görüyoruz. Ve Allah’ın izniyle göreceğiz. Bugün yurtdışından bazı devlet başkanlarıyla Dolmabahçe’de görüşmem var. Ben müsaadelerinizi istirham ederek o görüşmeye yetişeceğim. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Cuma bayramınız mübarek olsun.”
Erdoğan’dan Le Point dergisine suç duyurusu
Başkan Erdoğan, Fransa’da yayımlanan Le Point dergisi yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği 11 sayfalık suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu derginin 24 Ekim’deki sayısının kapağında Erdoğan’ın fotoğrafı kullanılarak Fransızca hakaret edildiği belirtildi. Şüphelilerin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçunu işlediği bildirilen dilekçede, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan yürütülecek soruşturma ve kovuşturmalarda Türk adli makamlarının hukuken yetkili ve görevli olduğu ifade edildi.
RENCİDE EDİCİ İFADELER
Emsal mahiyetteki Yargıtay içtihatları gözetildiğinde, atılı suçun yasal unsurlarının gerçekleştiği hatırlatılan dilekçede, şüphelilerin kullandığı ifadelerin düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde, siyasi tartışma içindeki bir görüş olarak değerlendirilmesinin de mümkün olamayacağı vurgulandı. Şüpheliler Etienne Gernelle ve Romain Gubert’in, Başkan Erdoğan’ı hedef alarak yazdıkları yazıyla Erdoğan’ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullandığı işaret edilen dilekçede, haklarında kamu davası açılması talebinde bulunuldu.
BAŞKAN ERDOĞAN CONDE İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü. Erdoğan’ın Conde ile basına kapalı gerçekleşen kabulü, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde 2 saat 15 dakika sürdü.
Erdoğan, dün Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum’u da kabul etti.
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