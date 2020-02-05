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Politika

Başkan Erdoğan: İlker Başbuğ'un açıklamalarına karşı Parlamento olarak hepiniz dava açmalısınız

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, 'İlker Başbuğ'un açıklamalarına karşı Parlamento olarak hepiniz dava açmalısınız. Meclis'in hukukunu korumalısınız.' dedi.

05.02.2020  12:30 - Güncelleme: 05.02.2020  12:30

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un FETÖ sözlerine tepki gösteren Başkan Erdoğan şöyle konuştu: TBMM'de 25 Haziran 2009'da geçen düzenlemenin amacı darbelere zemin hazırlanmasını önlemekti. Darbelere zemin hazırlayan hukukun işlemesinin önüne geçen yanlış bir uygulamanın düzeltilmesidir. Suç işleyen kişinin asker kimliğinin ona ayrıcalık tanımasının hukukta yeri olamaz. 15 Temmuz'un ardından askeri mahkemeleri kaldırdık. Eski bir genelkurmay başkanı bu düzenlemeyi bahane ederek Meclisimizi itham eden açıklamalar yapmıştı. Kendi grubumuza sesleniyorum parlamentonun hukukunu korumak üzere hepiniz dava açmalısınız. Bu parlamentonun hukukunu korumamız lazım bu hukukun gereği neyse yapmamız lazım. Meclis'i ve milletvekillerin aşağılayarak sadece darbe zihniyetine hizmet edilebilir. Bu boru göstermeye benzemez. Parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez.

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