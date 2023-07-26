Kendilerini kaosun ortasında bulan CHP'li vekillere sürpriz davet: Partimize katılın

7'li koalisyonun küresel emperyalist sistem tarafından Türkiye'yi bölmek amacıyla organize edilen bir siyasi yapı olduğunu öne süren Aksakal, "Cumhurbaşkanımızı destekleme kararı ile bu planları bozduk. Bu oluşumdaki tüm aktörler deşifre oldular, birbirlerini suçlar hale geldiler.

Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde ülkenin felakete sürükleneceğini söylemiştik. Bu öngörümüzde haklı çıktık" şeklinde konuştu. CHP'nin "yapıcı ana muhalefet" rolünden çok uzak olduğunu dile getiren Aksakal, "Önümüzdeki 5 yıllık süreçte bu misyonu üstlenmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı. İşte Aksakal'ın gündeme damga vuracak açıklamaları...



"ANA MUHALEFET MİSYONUNA TALİBİZ"

Parlamentoda ayakları yere basan, doğruya doğru yanlışa yanlış diyen, iktidarı yanlış kararlardan uzaklaştıracak, yapıcı bir ana muhalefetten yoksunuz. Bu ülkemiz için çok büyük risk. DSP, bu misyona taliptir. CHP'ye "Atatürkçü" diye oy veren kesimler, durumun böyle olmadığı son süreçte görmüş oldu.

"CHP, İNSANLARIN BİLDİĞİ CHP DEĞİL"

CHP'deki savrulmanın genel seçimlere kıyasla yerel seçimlerde 2 kat daha artmasını bekliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olduktan sonra CHP, ilkeleri dışındaki kişi ve gruplarca ele geçirildi. 10 Aralık grubu, Dersim grubu, bunlardan bazıları. Mevcut CHP, insanların bildiği CHP değil. Atatürk'ün ilkeleri ile de Bülent Ecevit ile de bir alakaları yok.

"RANT KAVGALARI ORTAYA ÇIKTI"

Son Belediye Başkanları Toplantısı'nda CHP'de ciddi bir rant kavgası olduğu ortaya çıktı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, "Para-pul işlerine bulaşmamış birini getirin, genel başkanlığı bırakayım" tarzında bir konuşma yaptığını görüyoruz. Milletvekili sıralarının, belediye başkan adaylıklarının parayla satıldığına yönelik birçok iddiayı da okumuştuk. Ecevit'in de dediği gibi CHP, misyonunu tamamlamış bir partidir.

CHP'Lİ VEKİLLERE DSP DAVETİ

Elbette CHP'nin içinde de ortak hassasiyetlerimize sahip isimler mutlaka vardır. Herkesi aynı kefeye koymak asla doğru olmaz. Ancak çevremizdeki CHP'lilerden her gün, 'Biz bir daha CHP'ye oy vermeyeceğiz' sözünü duyuyoruz. Halkımız, yaşananları çok iyi bir şekilde görüyor ve yorumluyor. Atatürkçü, vatansever, milliyetçi, emekten yana olan tüm vekillere kapımız açık. Net bir çağrıda bulunuyorum. Gelin, DSP'ye katılın. Başka krizlerin, kaosların içinde debelenmeye gerek yok