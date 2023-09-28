Kendinden önce kürsüye gelen temsilciye Kurtulmuş'tan tepki: Kıbrıs'taki işgalci Rum tarafıdır

Kurtulmuş, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dublin Kongre Merkezi'ndeki konferansın "Ukrayna'ya Karşı Rusya'nın Saldırganlık Savaşının Sonuçları ve Ukrayna'nın Yeniden İnşasında Ulusal Parlamentoların Rolü" konulu oturumda yaptığı konuşmada, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın dünyanın en önemli gündem maddelerinden olduğunu belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşında bir an evvel barışın ortaya konulabilmesi için herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, Türkiye olarak barış ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik her türlü inisiyatifte rol almaya devam edeceklerini vurguladı.

Mevcut dünya sisteminin, uluslararası kuruluşların tamamına yakınının barışı sağlamaktan uzak bir noktada olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Dünyada barışı sağlayacak, hakkaniyeti temin edecek, ülkeler arasında egemen, eşitlik prensibi üzerinde tesis edilecek yeni ve adil bir dünya sisteminin kurulmasına ihtiyaç vardır. Her platformda dile getirdiğimiz gibi, dünya beş ülkenin insafına ve inisiyatifine terk edilemez. Yeni bir adil dünya sistemine ve gerçekten hakkaniyetli bir uluslararası yapılanmaya ihtiyaç vardır." değerlendirmesini yaptı.

- RUM TEMSİLCİYE TEPKİ



Kurtulmuş, konuşması sırasında, kendinden önce kürsüye gelen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou'nun, Türkleri "işgalci" olarak gösteren sözler sarf ettiğini anımsatarak, tepki gösterdi.

Kurtulmuş, "Türkiye'nin Kıbrıs'ta, Azerbaycan'ın ise Karabağ'da işgalci olduğunu" iddia eden Rum temsilcinin sözlerine ilişkin, "Kıbrıs'ta bir işgal vardır, doğru. Kıbrıs'taki işgalci Türkiye değil 1960'ta kurulmuş yasal Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ortadan kaldıran, Cumhuriyet'i işgal eden Rum tarafıdır. Enosis yanlısı olan grupların Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmasına tabii ki Türkiye garantör ülke olarak seyirci kalamazdı ve seyirci kalmadı." ifadelerini kullandı.

- AZERBAYCAN'IN KARABAĞ ZAFERİ



Azerbaycan'ın Karabağ zaferine ilişkin, "Ermenistan'ın Karabağ'ı 33 yıl süren işgalinin karşısında Azerbaycan'ın kendi topraklarını kurtarma konusunda gösterdiği hassasiyeti anlıyor, takdir ediyor ve sonuna kadar destekliyoruz." değerlendirmesini yapan Kurtulmuş, 33 yıllık işgale karşı uluslararası bütün girişimlerin çaresiz kalması sonucunda Azerbaycan'a başka yol bırakılmadığını ve 44 gün süren bir savaşla Karabağ'ın kurtarıldığını aktardı.

"Karabağ, kıyamete kadar Azerbaycan toprağı olarak, Azerbaycan halkının elinde olacaktır." ifadesini kullanan Kurtulmuş, bunun bir "işgal" değil "bir halkın kendi toprağını kurtarması" olduğunun altını çizdi.

Azerbaycan, Türkiye, Rusya, İran, Ermenistan ve Gürcistan'ın yer aldığı altılı ittifakın Kafkaslar'da kurmaya çalıştığı barışın, bazıları tarafından zedelenmeye, ortadan kaldırılmaya çalışıldığına dikkati çeken Kurtulmuş, "Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında sağlanacak barış, en başta bu iki ülke olmak üzere bütün bölge halklarının lehinedir. Zengezur Koridoru'nun açılması asla bir ülkenin inisiyatifine değil bölge halklarının tamamının yararınadır ve öyle olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Kurtulmuş, konferans kapsamında, katılımcı ülkelerin meclis başkanlarıyla çekilen aile fotoğrafında yer aldı.