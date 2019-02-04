'Kentlerde ve halkta ayrım yapmadık'

HERKESİ KUCAKLIYORUZ

Oktay, Çorum’un yanı sıra tüm kentleri el birliğiyle layık olduğu yere taşıyacaklarını vurguladı. Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çorum’un gönül belediyeciliğinin sembollerinden ve en iyi uygulayıcılarından biri olacağına inanıyorum. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, varsa kırık kalpleri tamir ederek, vatandaşlarımızın tamamını kucaklayarak, yoğun bir çalışmanın içine şimdiden girmemiz gerekiyor. Bizim hiçbir vatandaşımızı dışlamak gibi bir lüksümüz yok. Bunun için birlikte çalışmalı, birlikte üretmeli ve memleketimizi yarınlara birlikte taşımalıyız. Devlet olarak bir taraftan bu yatırımları gerçekleştirip şehirlerimizi ihya ederken, diğer taraftan da ülkemizin bekasına yönelik tehditleri kaynağında bertaraf etmeye devam ediyoruz. Nasıl Cerablus ve El Bab’daki teröristler yok olmaktan kurtulamamışsa, güney sınırlarımızda tehdit oluşturan teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacak. Ülkemizin güney sınırında terör yuvalarına izin vermeyeceğiz.”

GURUR VERİCİ BİR NOKTA

Savunma sanayisi alanında yapılan yatırımlara da değinen Oktay, “Türkiye’nin savunma sanayisi alanında geldiği nokta gurur verici. Geleceğimiz nokta hepimizi çok daha gururlandıracak. Bugün sadece kara, deniz ve hava araçlarıyla değil silahlı ve silahsız İHA’larla dünyadaki ilk 3 veya 4 ülkeden biri konumundayız. Birkaç ülke varsa onlardan birisi biziz. Burada birilerinin ‘yok F-35 verdik, yok öbürünü aldınız, almadınız’ gibi ağız kokusuyla uğraşamayız. ‘Kendi işimizi kendimiz yaparız’ dedik. Sizler de zaten bunu yakından takip ediyorsunuz. Savaş uçaklarımız, İHA’larımız dahil çok ciddi çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.