Kentsel dönüşme karşı çıkan muhalefete sert tepki: Savaş açtılar ama onlara rağmen yaptık

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı da olan Kurum, cuma namazını Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camisi'nde kıldı.

Çıkışta vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinleyen Kurum, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Kurum, cami çevresindeki çocuklara oyuncak dağıtırken, vatandaşlara ikramda bulundu.

Daha sonra Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 15 Temmuz Konferans Salonu'ndaki Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na katılan Kurum, İstanbul'un her ilçesinde bir eser bıraktıklarını anlattı.

Kentsel dönüşüm ve millet bahçesi çalışmalarına değinen Kurum, yeşil ve maviyi şehrin her yerine yansıttıklarını, İstanbul'da 18 milyon metrekare büyüklüğünde 48 millet bahçesi yaptıklarını ve her bir İstanbulluya ilave bir metrekare yeşil alan kazandırdıklarını ifade etti.

Bakan Kurum, mega kentin en büyük sorunlarından birinin deprem olduğuna dikkati çekerek, bugüne kadar şehir genelinde 695 bin konutun dönüşümünü tamamladıklarını söyledi.

İstanbul'da dönüşümlerin devam ettiğini aktaran Kurum, bugüne kadar İstanbul'da 529 bin bağımsız bölümün dönüşümü için başvuru yapıldığını ifade etti.

Kurum, bu şehirde hiçbir vatandaşın güvensiz evlerde oturmayacağını anlatarak, tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacaklarını söyledi.

Hizmet yaparken hiçbir zaman ayrım yapmadıklarını, herkese aynı hizmetleri götürdüklerini dile getiren Kurum, yıllardır çözülemeyen sorunları da çözüme kavuşturduklarını vurguladı.

Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm çalışmalarını örnek gösteren Kurum, "Fikirtepe'de Emlak Konut eliyle 60 bin vatandaşımızın hayatını değiştirecek bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. 12 bin konut inşa ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 17 Nisan'da 1648 konutumuzun anahtarların verdik. İnşallah tüm konutlarımızı da aynı hız ve anlayışla en geç bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." diye konuştu.

FİKİRTEPE'DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Fikirtepe 1. etaptaki vatandaşların haklarına isabet eden konutların hangileri olduğunun gelecek hafta açıklanacağını ve bu konuda hiçbir hak sahibi vatandaşı mağdur etmeyeceklerini belirten Kurum, "Burada inşa ettiğimiz konutları 2024'ün temmuz ayına kadar bitirip teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kurum, 2. ve 3. etapta 10 bin hak sahibi vatandaşı ilgilendiren 380 bin metrekare alanda da dönüşümü başlatacaklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sözümüzü vermiştik ve orada arkadaşlarımız, ekiplerimiz çalışmaları başlattı. Nasıl Fikirtepe'de birinci etabı yaptıysak, sözümüzü tuttuysak, tüm etaplarda da yine aynı anlayışla vatandaşlarımızla birlikte el ele vereceğiz. 2. etabımızı da 3. etabımızı da dönüştüreceğiz ve buradaki konutlarımızı da Emlak Konut eliyle yapacağız. Yine Fikirtetepe'de 2. ve 3. etapta kentsel dönüşüm proje çalışmalarımızı başlattık. Buradaki tüm süreci de şeffaf bir şekilde yürüteceğiz. Burada oturan kardeşlerimize bu yıl sonuna kadar tahliye için süre vereceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımıza hem kira hem de taşınma yardımı yapacağız. Vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde 1. etapta tamamladığımız rezerv konutlardan veya eşdeğer şerefiyeli alanlardan trampa ve takas hakkı da vereceğiz."

Kurum, vatandaşlarca başlatılan ancak yarım kalan Haldız ve Obaköy projelerini de Bakanlık olarak Emlak Konut eliyle tamamlayacaklarını ifade etti.

Hasanpaşa Mahallesi'ndeki 37 parselde vatandaşların mülkiyet sorunu yaşadığını belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Kadıköy Belediyesine mağdur olan hak sahibi vatandaşlarımız için yer gösterilmesi gerektiğini bildirdik ancak bugüne kadar göstermediler. Tapu tahsis belgesi olan vatandaşlarımıza Kadıköy Belediye Başkanlığı tarafından hiçbir yer gösterilmemesine rağmen gelinen süreçte vatandaşlarımız bu mağduriyeti mahkemelere taşıdı. Hasanpaşa Mahallemizde de tıpkı İstanbul'umuzun diğer alanlarında olduğu gibi hak sahibi kardeşlerimizi mağdur etmemek, haklarını almalarını sağlamak için de düzenleme yapacağız ve tapu tahsis belgesi olan kardeşlerimize tapularına kavuşturacağız."

Bakan Kurum, Hasanpaşa Mahallesi'ndeki yapıların büyük kısmının 50 yaşın üzerinde olduğuna işaret ederek, vatandaşların kentsel dönüşüm taleplerinin olduğunu söyledi.

Kendilerinin de bu alanda kentsel dönüşümü hızlandırmak için vatandaşların vergi, resim, harç gibi muafiyetlerden faydalanmalarını sağlayacaklarını anlatan Kurum, "İmarla ilgili problemleri çözmek için bu alanı rezerv yapı alanı ilan ediyoruz. Orada vatandaşlarımızın talepleri var, konuştuk değerlendirdik ve Hasanpaşa Mahallemizdeki rezerv alan inşası için, konutların dönüşü için vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda o alanda dönüşümün önünü açabilmek için imar artışını da inşallah makul bir seviyede yapacağız." dedi.

- "KENTSEL DÖNÜŞÜME SAVAŞ AÇTILAR"

Muhalefet partilerini eleştirerek bunların "yapamaz" dediği her projeyi bugüne kadar milletin desteğiyle yaptıklarını belirten Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Peki biz 21 yılda Türkiye'de 3,3 milyon konutu dönüştürürken onlar ne yaptı biliyor musunuz? Malum çevrelerle meslek odalarıyla dönüşümün önüne takoz koydular, gürültü yaptılar, güçlük çıkardılar. Bizler İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 100 binlerce konutu yenilerken, dönüştürürken onlar İstanbul'umuzun 9 ilçesindeki, 48 mahallesindeki çalışmaları durdurmak için gece gündüz çalıştılar. Bizler 2022 yılında 164 bin yeni yuvanın yapımını gerçekleştirirken, kentsel dönüşüme karşı 'hayır' kampanyaları düzenlediler, mitingiler yaptılar, mahkemelerde riskli alan kararlarını iptal ettirdiler. İşte burada, Kadıköy'de, Fikirtepe'de, Hasanpaşa'da tüm açıklığıyla milletimize ilan ediyorum. Tüm dönüşüm alanlarını teker teker bölüştüler. Meral Akşener, Beykoz Tokatköy'e gitti. Siz oradaki milletin aklını çelin, ben açıklamayı veririm. Cumhuriyet Halk Partili Cengiz Özkoç, Hendek'te yaptı. İBB Başkanı Esenler'e gitti, ilk akıllı şehri inşa ettiğimiz, vatandaşlarımıza sağlam güvenli konutlarını teslim ettiğimiz Esenler'de gidip orada milletin aklını çelmek için türlü türlü yalanlan, iftiralar sundular. HDP'li vekiller Tozkoparan'da 'sizi buradan atacaklar' dediler. Kentsel dönüşüme emin olun savaş açtılar ama biz onlara pabuç bırakır mıyız? Onlara rağmen yaptık."

Programda, AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya ile 1. Bölge Milletvekili adayı Aydoğan Ahıakın da konuşma yaptı.