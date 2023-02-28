Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
* (Deprem bölgesinde) Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğinin altını tekrar çiziyorum, vatandaşlarımızdan bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz.
* Maraş'ta 40 binin üzerinde personel görev yaptı.
* İlk depremde ağır hasar alan binalar ikinci depremde enkaza döndü.
* Depremzedelerin yaşadığı acının büyüklüğünün farkındayız. Sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz.
* İlk günlerdeki olumsuzluklar çalışmalarımızı etkilemiş olsa da sonraki günlerde tüm eksiklerimizi tamamladık.
* Halihazırda Maraş genelinde çadırda, kamu tesislerinde, yurtlarda, okullarda ve diğer alanlarda 461 bin vatandaşımızı barındırıyoruz.
* Sadece Maraş'ta kurduğumuz ve dağıttığımız çadır sayısı 77 bine ulaştı. Aynı şekilde ilçeleriyle birlikte şehrimizde 24 bin konteyner planlaması yaptık, bunların bir kısmını kurduk.
* Milletimizin sergilediği metanet karşısında duygulanmamak elde değil. Bu asil duruş karşısında devlet olarak biz de sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz.
* Karayollarındaki deprem tahribatı tamamen giderildi.
* Depremzede çocuklarımıza psikososyal destek veriyoruz.
* Karşımıza çıkan zorlukları birer birer aşarak depremzedelerimizin yanında olduk.
* Bölgede elektrik konusunda sorun yok. Doğalgaz ve su konusu da büyük oranda çözüldü.
* Birkaç ay içerisinde 309 bin konutun inşasına başlıyoruz.
* Konutlar 3 ya da 4 katlı, 3+1 şeklinde inşa edilecek.
* Sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz.
* TOKİ, deprem sınavını alnının akıyla verdi.
* Bugüne kadar yaşadığımız tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinin tamamında da aynısını yapacağız.
* (Kentsel dönüşüm) Artık her kim zehirli diliyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlenmiş olacaktır.
* (Kentsel dönüşüm) Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yok. İdeolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz.
* Deprem bölgesindeki illeri, ilçeleri, köyleri ayağa kaldırırken ülkemizin diğer bölgelerinde aynı tehditle yaşayan yerlerimizi de süratle dönüştüreceğiz.
* Şehirlerimizde kentsel dönüşümü hızlandırarak, binaların yıkıldığı, insanlarımızın altında kaldığı dönemi sona erdirmek için tüm gücümüzle çalışacağız.