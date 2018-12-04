'Keyfi yaptırımları tasvip etmiyoruz'
Başkan Erdoğan, başkent Karakas'ta Devlet Başkanı Maduro ile görüştü, “Venezuela’nın mazlumlarla dayanışması bazı çevreleri rahatsız ediyor. Siyasi meseleler bir halkı toptan cezalandırarak çözülemez” dedi.
- NUH ALBAYRAK - HALİME KÖKÇE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Amerika seyahatinin üçüncü durağı Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile başkent Karakas’ta bir araya geldi. Erdoğan ve Maduro, Teresa Carreno Tiyatro Binası’nda düzenlenen Türkiye-Venezuela İş Forumu’na da birlikte katıldı. Forumda konuşan Erdoğan, anıt mezarını ziyaret ettiği Simon Bolivar’ın gerçek bir özgürlük savaşçısı olduğunu belirterek, “Latin Amerika’nın gönlünde taht kuran gerçek bir özgürlük savaşçısı olan Simon Bolivar’ın memleketinde olmaktan duyduğum bahtiyarlığı ifade etmek istiyorum” dedi.
YAKIN TEMASTA OLACAĞIZ
Kazan kazan anlayışıyla Venezuela ile işbirliğini çeşitlendirmeye ve her alanda derinleştirmeye gayret ettiklerini vurgulayan Maduro, “İkili ticaretin sürdürülebilir bir şekilde arttırılmasına yönelik yeni yaklaşımları devreye almamız gerekiyor” dedi. İmzalanacakları Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle karma ekonomik komisyon mekanizmasını da kurmuş olacaklarını anlatan Erdoğan, “Böylelikle ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerinin etkili bir biçimde yürütülmesini sağlayacağız. Sadece ekonomi alanında değil bölgemizi ve tüm dünyayı etkileyen sorunlarla da Başkan Maduro ile yakın temas halinde olacağız” ifadesini kullandı.Erdoğan, Maduro’nun Kudüs konulu İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü zirvesine Bağlantısızlar Hareketi Dönem Başkanı sıfatıyla katılmasının bütün dünyaya verilmiş güçlü bir mesaj olduğunu da hatırlattı. İslam düşmanlığının arttığı, Batılı ülkeler tarafından yabancı karşıtlığının körüklendiği bir dönemde başkanın bu örnek tavrının son derece kıymetli olduğunu söyleyen Erdoğan, “Venezuela’nın mazlum ve mağdurlarla sergilediği bu güçlü dayanışmasının bazı çevreleri rahatsız ettiğinin de farkındayım. 5 Ağustos’ta meydana gelen elim hadise Sayın Maduro ile beraber Venezuela halkının bağımsızlık iradesine de yönelik kalleşçe bir saldırıdır” dedi.
DOĞRU BULMUYORUZ
Tek taraflı yaptırımları ve ticareti kısıtlayıcı önlemleri doğru bulmadıklarını vurgulayan Erdoğan, şöye devam etti: “Bu çok yanlış bir şey. Bu uygulamaların istikrarsızlıkları daha da derinleştireceğini düşünüyoruz. Siyasi meselelerin, bir halkın toptan cezalandırılarak çözüme kavuşturulamayacağı geçmişteki acı tecrübelerle sabittir. Böylesi bir dönemde, Türkiye ve Venezuela’nın dayanışma sergilemesi çok daha büyük önem kazanmıştır. Son aylarda ağır ekonomik saldırıya maruz kalan bir ülke olarak, küresel ticaret sisteminin parametrelerini yok sayan keyfilikleri tasvip etmiyoruz. Türkiye olarak kural temelli şeffaf bir ticaret sistemi çerçevesinde tüm ülkelerle iş birliğinden yana ön yargısız bir tutum izliyoruz. Ekonomik alandaki tecrübelerimizi her iki ülkenin faydasına olacak şekilde Venezuelalı dostlarımızla paylaşmaya hazırız.” Türkiye’nin Venezuela’nın ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılayabilecek imkana sahip olduğunu belirten Erdoğan, “Bu yılın ilk dokuz ayında ticaret hacmimiz 297 milyar doları geçti.İhracatımız 168 milyar dolara yaklaştı” diye konuştu.
MADURO’YA TEŞEKKÜR
Bugün karşı karşıya olunan en önemli sorunların başında terörizmin geldiğini söyleyen Erdoğan, şunları söyledi: “Türkiye PKK, YPG, PYD, DEAŞ ile ve 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olan FETÖ terör örgütü ile mücadele etmektedir. Bunlar sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdikleri ülkeler için de tehlike oluşturan küresel düzeyde terör örgütleridir. Venezuela’nın FETÖ ile verdiğimiz mücadeleye desteğine tekrar teşekkür ediyorum.”
Maduro: Türkiye olağanüstü geçmişiyle...
Maduro ise yalnızca altın ticaretinde değil, madencilikte de iki ülke arasında çalışma yapılabileceğini belirterek “Venezuela dünyanın en büyük ikinci altın rezervine sahip. Demir, alüminyum, koltan ve elmas alanlarında, Türk Hava Yolları’nın sayesinde ilerleme gösteren turizm alanında da iş birliği yapabiliriz” diye konuştu. Türkiye’nin olağanüstü geçmişi ve çalışma azmiyle insanlık tarihine katkı sağlayan bir ülke olduğunu ifade eden Maduro, “Türk iş adamlarına kapımız sonuna kadar açık” ifadelerini kullandı.
Tekerlekli sandalye ve ambulans yardımı
Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Paraguay Sağlık Bakanlığına ambulans ve tekerlekli sandalye yardımlarının teslim edildiği programa katıldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) Paraguay Sağlık Bakanlığına yaptığı ambulans ve tekerlekli sandalye yardımlarının teslimi için başkent Asuncion’daki tarihi hükümet binası Lopez Sarayı’nda program düzenlendi. Programa, Emine Erdoğan ve Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez’in eşi Silvana Lopez Moreira Bo katıldı.
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