'Kibir kuleleri gibi olmayacağız'
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bursa’da belediye başkan adaylarına açıkladı ve uyardı: İnsanlara tepeden bakan gönüllere giremez. Makamlar tevazu içerisinde millete hizmet etme yeridir.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa’da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen aday tanıtım törenine katıldı. 24 Haziran’ın ardından ilk seçimin yapıldığına dikkati çeken Kurtulmuş, “Milletimiz hangi istikamette gideceğini bir yerel seçim olmasına rağmen yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önünü açacak, Cumhur İttifakı’yla Türkiye yeni bir döneme geçecektir” ifadesini kullandı.
EN BÜYÜK REFORM
AK Parti’nin en büyük reformunun Cumhurbaşkanlığı Sistemi olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, “Benim yaşımda olanlar, her cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye’de ne büyük zulümlerin, Ali Cengiz oyunlarının nasıl oynandığını iyi bilir. Artık kimin cumhurbaşkanı olacağına kapalı kapılar ardından karar verilmiyor. Artık sandıklar demokrasi, siyaset meydanında kuruluyor. Kimin cumhurbaşkanı olacağına millet karar veriyor. Türkiye’nin en büyük reformu budur” diye konuştu.
SİYASET ZOR İŞTİR
Başkan adaylarına tavsiyelerde bulunan Kurtulmuş, “Kibir kuleleri gibi olmayacağız. İnsanlara tepeden bakan insanların gönlüne giremez. Hiçbir makam kimsenin şahsi malı değildir. Bütün makamlar tevazu içerisinde millete hizmet etme yeridir. Her makam millete hizmetin bir aracıdır. Halka hizmet etmek Hakk’a hizmet etmektir. Siyaset zor bir iştir. Siyaset, makam, mevki, şan, şöhret için yapılmaz. Halkın duasını ve Hakk’ın rızasını kazanmak için siyaset yapılır. Bizim millet çok kolay Allah razı olsun der. Kibir sahibi olmak şeytan işidir” şeklinde konuştu.
BAŞKANLARIMIZDAN ÜÇ VASIF BEKLİYORUZ
Belediye başkanlarından üç temel vasıf beklediklerini anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti: “Belediye başkanlarımız adil ve adaletli olacak. Söz doğru ve hakkaniyetli ise kendileri uyarmak için her söze uyacaktır. Belediye başkanlarımız şehrin en yoksul adamları geldiği zaman yüzünü çevirip, zengin geldiği zaman düğmesini iliklemeyecektir. Adaletten zerre miktarda sapana, zerre kadar tahammülüz olmayacaktır. İnsanın, şehrin, tarihin hakkını vermelisiniz. Hiç kimse şehrin emanetine hıyanet etmeyecek. Üçüncü özelliğimiz sadakattir. Millete sadakattir. Sadakat ona buna değil, sadakat bizzat milletin kendisine ve tamamına olmalıdır. ”
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