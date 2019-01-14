AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa’da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen aday tanıtım törenine katıldı. 24 Haziran’ın ardından ilk seçimin yapıldığına dikkati çeken Kurtulmuş, “Milletimiz hangi istikamette gideceğini bir yerel seçim olmasına rağmen yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önünü açacak, Cumhur İttifakı’yla Türkiye yeni bir döneme geçecektir” ifadesini kullandı.

EN BÜYÜK REFORM

AK Parti’nin en büyük reformunun Cumhurbaşkanlığı Sistemi olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, “Benim yaşımda olanlar, her cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye’de ne büyük zulümlerin, Ali Cengiz oyunlarının nasıl oynandığını iyi bilir. Artık kimin cumhurbaşkanı olacağına kapalı kapılar ardından karar verilmiyor. Artık sandıklar demokrasi, siyaset meydanında kuruluyor. Kimin cumhurbaşkanı olacağına millet karar veriyor. Türkiye’nin en büyük reformu budur” diye konuştu.

SİYASET ZOR İŞTİR

Başkan adaylarına tavsiyelerde bulunan Kurtulmuş, “Kibir kuleleri gibi olmayacağız. İnsanlara tepeden bakan insanların gönlüne giremez. Hiçbir makam kimsenin şahsi malı değildir. Bütün makamlar tevazu içerisinde millete hizmet etme yeridir. Her makam millete hizmetin bir aracıdır. Halka hizmet etmek Hakk’a hizmet etmektir. Siyaset zor bir iştir. Siyaset, makam, mevki, şan, şöhret için yapılmaz. Halkın duasını ve Hakk’ın rızasını kazanmak için siyaset yapılır. Bizim millet çok kolay Allah razı olsun der. Kibir sahibi olmak şeytan işidir” şeklinde konuştu.