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Politika

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'deki tarihi törene katılıyor

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama törenleri için devlet erkanı adaya çıkarma yaptı. KKTC'deki törenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bakanlar ve çok sayıda vekil katılıyor.

AA20 Temmuz 2024 Cumartesi 10:27 - Güncelleme:
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'deki tarihi törene katılıyor
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KKTC'de, Barış Harekatı'nın 50. yılını görkemli bir şekilde kutlanıyor. Anma programlarının yanı sıra Barış Harekatı'nın 50. yılına özel bando ve mehteran birliği konserleri, spor müsabakaları, konferans, seminer, sempozyum, makale yarışması gibi etkinlikler düzenlenecek. Harekatın 50. yılı için KKTC'de yapılacak törene, Türkiye'nin ilk uçak gemisi da katılacak. 20 Temmuz kutlamalarında TCG Anadolu, 50 gemiyle Girne açıklarında geçit töreni düzenleyecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri için KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.

Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunlara kaydetti:

"Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza mücadele ederek gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümüne kavuşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türk milleti, istiklal ve istikbaline olan sarsılmaz bağlılığını bu harekatla tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Kıbrıs Türk halkı, zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesini Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle, kararlı bir şekilde sürdürmekte, geleceğe umut ve güvenle bakmaktadır. Çetin mücadeleler neticesinde, şehitlerimizin canı pahasına kazanılan özgürlüğün ilelebet devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle bu toprakları vatan olarak bırakan şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ruhun şad olsun."

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri katıldı.

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