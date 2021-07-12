Kıbrıs hayalleri yıkıldı! Yunan analist: Erdoğan geri adım atmayacak

star.com.tr 12 Temmuz 2021 Pazartesi 14:52 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda, "İnşallah 20 Temmuz'da ben Kıbrıs'ta olacağım ve Kuzey Kıbrıs'tan gerekli mesajları tüm dünyaya inşallah oradan vereceğim. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ta bizim bulunmamız, Kuzey Kıbrıs'tan bizim vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor ve eğer siz bu kararlılığınızı göstermezseniz, bu duruşunuzu ortaya koyamazsanız, kimse sizi adam yerine koymaz." açıklamasında bulunmuştu.



Başkan Erdoğan'ın açıklaması, Yunanistan ve Rum yönetiminde, paniğe neden oldu.

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, geçtiğimiz Cumartesi günü, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini, 'bir dönüm noktası' saydığını belirtti.

Yunanistan'ı oldukça rahatsız eden bu açıklama, bir Yunan kanalında gündeme taşındı.

Yunanistan'ın OPEN kanalından, Matina Papadea'ya konuşan Gazeteci-analist Michalis Ignatou, 'Gazimağusa şehrinin yeniden Rumlara verilmesine dair tüm umutlarımız söner.' dedi.

Washington'ındaki Yunan-Amerikan topluluğunun baskı yaptığı ABD Başkanı Joe Biden'ın, harekete geçme de çok geç kaldığını belirten Ignatou konuşmasında, 'Pek çoğu, Amerikan başkanının Erdoğan'ı durdurma gücüne sahip olduğuna inanıyor. Ancak, bence artık çok geç. Bizim tanıdığımız Erdoğan geri adım atmayacak.' ifadelerini kullandı.

'BİDEN YENİ BİR İŞ BİRLİĞİ DÖNEMİ BAŞLAYACAĞINI KABUL ETTİ'

Yunan-Amerikan topluluğunun Rum yönetimi ile koordineli olarak, güçlü ABD müdahalesi için sürekli bastırdığını belirten Ignatou, 'Çünkü güçlü değilse, denememek daha iyidir. Aksi halde tam tersi sonuçlar doğurur.' dedi.

Ignatou, Yunan-Amerikanlar ve GKRY'nin, Joe Biden'ın güçlü bir şekilde hareket etmesi gerektiği sonucuna vardığını, ancak Biden'ın Brüksel'de Erdoğan'la ilişkilerini geliştirme yolunda, zorluklar olmadan yeni bir işbirliği dönemi başlatacaklarını kabul ettiğini belirtti.

'ERDOĞAN GERİ ADIM ATMAYACAK'

Ignatou'ye göre, ne Washington'da çok dostu olmayan Türkiye için ne de Amerika'nın başkentinde dostları olan Rum yönetimi için, ideal bir durum söz konusu değil.

Biden'a baskı kuranlardan çoğunun, 'Amerikan başkanının Erdoğan'ı durdurma gücüne sahip olduğuna inandığını' belirten Ignatou, 'Ancak, bence artık çok geç. Bizim tanıdığımız Erdoğan geri adım atmayacak.'

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