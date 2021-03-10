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Politika

Kılıç: Azerbaycan'ın mücadelesi mücadelemizdir

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan'ın sevincini ve üzüntüsünü Türkiye'nin sevinç ve üzüntüsü olarak gördükleri gibi mücadelesini de Türkiye'nin mücadelesi olarak gördüklerini söyledi.

AA10 Mart 2021 Çarşamba 11:30 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 11:30
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Kılıç başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti, Azerbaycan temasları kapsamında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıç, Azerbaycan'da kendilerini ülkelerinde gibi hissettiklerini belirtti.

Kılıç, Türkiye ile Azerbaycan arasında bir fark olmadığını vurgulayarak "44 günlük savaşta tüm dünyaya da gösterdik ki bizimle mücadele etmek isteyenler iki devletin beraber mücadelesine hazır olmalıdırlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ortaya koyduğu gibi Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, üzüntüsü üzüntümüz, mücadelesi de mücadelemizdir." dedi.

Ziyaretlerde Kılıç'ın yanı sıra AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan da yer aldı.

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