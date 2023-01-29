Yine net konuşmadı... Kılıçdaroğlu'ndan adaylık çarkı

Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında,6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının duyurulacağı tarihi açıkladıktan sonra yine çark etti.

Cumhurbaşkanı adayının ne zaman belirleneceği ile ilgili soruya yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "13 Şubat'ta inşallah cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız kamuoyuna. Öyle bir karar aldık. Saadet Partisi ev sahipliğinde 13 Şubat'ta yine buluşacağız ve artık 13 Şubat'ta mı olur, yoksa 13 Şubat'ta karar alacağız bu kararın açıklanması için belli bir tarih mi olur." diye konuştu.