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Politika

'Kılıçdaroğlu aday olmasın' diyen dersini alıyor

CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mutabakata yakın destek var. Az da olsa çatlak ses çıkaranlar ise göz hapsine alındı. Gelen kulis bilgilerine göre, aksi görüşte olanlar yalnızlaştırılıyor.

Yeni Şafak15 Eylül 2022 Perşembe 08:19 - Güncelleme:
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CHP'de adı konmasa da adaylığı konusunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik konsensüs sağlama girişimleri hızlanırken CHP liderinin adaylığına mesafeli yaklaşanların ise parti içinde yalnızlaştırıldığı iddia edildi.

'HAYIR'CILARA ÖNLEM

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde CHP'den sıklaşan sinyallerin, ikinci turu 2 Ekim'de başlayacak 6'lı masaya nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Ancak masada ikinci tur tarihi yaklaşırken Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde genel merkezin çoğunluğu destek içeren söylemi artırdı.

Sahaya çıkan yöneticiler Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına ilişkin mesajlar veriyor. Genel Merkez'de Kılıçdaroğlu için mutabakat genişlerken adaylığına muhalif olan küçük bir kesim ise göz hapsinde. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu ismi yerine farklı bir adayla meydanlara çıkılmasını savunanları ise yalnız bırakma stratejisinin uygulandığı iddia ediliyor.

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