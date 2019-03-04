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Kılıçdaroğlu, Akşener ve Öcalan'ı Beyoğlu'nda buluşturdu

Kılıçdaroğlu'nun ÖDP Genel Başkanı olmasına rağmen CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı gösterdiği Alper Taş'ın seçim çalışmaları dikkat çekiyor. Bir gün PKK elebaşı Abdullah Öcalan posteri önünde konuşma yapan CHP'li Alper Taş, bir sonraki gün Meral Akşener'in posteri önünde İYİ Parti seçmenine hitap ediyor.

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HDP'nin tam desteğini alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beyoğlu'na Belediye Başkan adayı gösterdiği Alper Taş'ın konuşma yaptığı mekanlardaki Abdullah Öcalan ve Meral Akşener posterleri sosyal medyada gündem oldu. 

 

 

Sabah'ın haberine göre, CHP Beyoğlu Belediye Başkanı Adayı Alper Taş, CHP'nin diğer birçok adayı gibi skandal açıklamaları ve teröre olan desteği ile tepki çeken bir isim. CHP Beyoğlu Belediye Başkan adaylığının açıklanmasının ardından Taş, geçmişte sosyal medyada yaptığı skandal paylaşımlar sebebi ile bir kez daha gündeme gelmişti.

 

CHP ADAYINA HDP'DEN TAM DESTEK
 
İzmir'de Tunç Soyer için açık destek kararı alan HDP, İstanbul Beyoğlu'nda da aynı kararı aldı. HDP'liler CHP'nin Beyoğlu adayını büyük bir sevinçle karşıladı..HDP'li vekil Meral Danış Beştaş konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
 
"Alper Taş'a yönelik yine sahadan şöyle bir tespitimiz var. Kendisinin hangi parti olduğuna bakmaksızın pozitif bir havasının olduğu söylüyoruz. İstanbul'daki pek çok demokrasi kesimlerinin, odaların sendikaların… Geniş bir yığının Alper Taş'tan yana pozitif bir eğilimi olduğunu görüyoruz. Bunun sonucunda Alper Taş'ı desteklememek gibi bir seçeneğimiz yok. HDP seçmeni, Beyoğlu'nda Alper Taş'ı destekleyecektir."
 
 
CHP ADAYI DEMİRTAŞ'A SELAM GÖNDERDİ
 
CHP tarafından Beyoğlu Belediye Başkanlığı için aday gösterilen terör sevici Alper Taş'ın da DHKP-C'lilere ve PKK'ya destekten dolayı içeride bulunan Selahattin Demirtaş'a selam gönderdiği ve açık bir biçimde desteklediği ortaya çıkmıştı.
 

Dörtlü çetenin bir diğer parçası, sözde milliyetçi İP de Beyoğlu'nda aday çıkarmayarak Alper Taş'ı destekleme kararı aldı. CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için terör sempatizanı isimleri aday göstermesi ve İP'in de bu adaylara destek vermesinin parti tabanında rahatsızlık yarattığı, hatta birçok istifayı beraberinde getirdiği biliniyor.

 

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