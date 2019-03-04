Kılıçdaroğlu, Akşener ve Öcalan'ı Beyoğlu'nda buluşturdu
Kılıçdaroğlu'nun ÖDP Genel Başkanı olmasına rağmen CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı gösterdiği Alper Taş'ın seçim çalışmaları dikkat çekiyor. Bir gün PKK elebaşı Abdullah Öcalan posteri önünde konuşma yapan CHP'li Alper Taş, bir sonraki gün Meral Akşener'in posteri önünde İYİ Parti seçmenine hitap ediyor.
HDP'nin tam desteğini alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beyoğlu'na Belediye Başkan adayı gösterdiği Alper Taş'ın konuşma yaptığı mekanlardaki Abdullah Öcalan ve Meral Akşener posterleri sosyal medyada gündem oldu.
Sabah'ın haberine göre, CHP Beyoğlu Belediye Başkanı Adayı Alper Taş, CHP'nin diğer birçok adayı gibi skandal açıklamaları ve teröre olan desteği ile tepki çeken bir isim. CHP Beyoğlu Belediye Başkan adaylığının açıklanmasının ardından Taş, geçmişte sosyal medyada yaptığı skandal paylaşımlar sebebi ile bir kez daha gündeme gelmişti.
Dörtlü çetenin bir diğer parçası, sözde milliyetçi İP de Beyoğlu'nda aday çıkarmayarak Alper Taş'ı destekleme kararı aldı. CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için terör sempatizanı isimleri aday göstermesi ve İP'in de bu adaylara destek vermesinin parti tabanında rahatsızlık yarattığı, hatta birçok istifayı beraberinde getirdiği biliniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.