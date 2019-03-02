Kılıçdaroğlu FETÖ’ye destek talimatı verdi

Çelik, FETÖ kanallarının yayından kaldırılması sonrasında Kılıçdaroğlu’nun parti üyelerine boykot talimatı verdiğini söyledi.

TALİMAT GENEL BAŞKANDAN

Bu talimatın CHP’nin web sayfasında yayımlandığının altını çizen Çelik, “Talimat verildi ve genelge gönderildi. Tüm CHP’lilere sayın Genel Başkanımız tarafından talimat verildi. Genel Başkan Baş danışmanı bana bizzat sordu. İptal etmediğimi söyleyince Ey Celal sen avukatı olarak iptal etmezsen ‘Kılıçdaroğlu avukatına söz geçiremiyor derler’ dedi” diye konuştu.